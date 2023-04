Dogecoin substitui logo do Twitter de Elon Musk após polêmica; entenda

O passarinho azul do Twitter foi substituído nesta segunda (3) pelo doge. O meme, que à primeira vista parece inofensivo, estampa a marca da Dogecoin , uma moeda virtual que virou alvo de polêmicas recentemente por causa de Elon Musk. O atual dono da rede social foi acusado de ter criado um esquema de pirâmide para divulgar a criptomoeda, em um processo judicial que pode valer até US$ 258 bilhões. Para "brincar" com a situação, o bilionário substituiu o tradicional logo do Twitter pelo meme nesta segunda-feira (3). Após a troca, a moeda teve uma alta de 30%, segundo dados do Google .

O que é a Dogecoin e qual é a relação de Elon Musk com a criptomoda?

Dogecoin é uma moeda virtual criada em 2013, a partir de um código aberto na blockchain. Ela foi desenvolvida quase como uma brincadeira, já que sua origem tem influência do doge, um meme bastante conhecido na Internet. Em 2021, com a popularização das criptopmoedas, a Dogecoin teve valorização de 14.000% — número que se destacou até mesmo entre ativos semelhantes. Um dos responsáveis por esse aumento exponencial foi justamente o bilionário Elon Musk, que começou a apoiar publicamente a moeda.

Em junho de 2022, contudo, Musk foi processo por executar um suposto esquema de pirâmide com a Dogecoin. O autor do processo foi o estadunidense Keith Johnson, que pediu US$ 258 bilhões de indenização após ter prejuízos com a moeda virtual. De acordo com a acusação, Musk teria inflado o valor da Dogecoin para atrair mais investidores.

No último fim de semana, o dono do Twitter tentou fechar um acordo com a Justiça americana para finalizar o processo, mas não obteve sucesso.

Por que Elon Musk trocou o passarinho do Twitter pelo Doge?

O doge no lugar do passarinho é a mais nova mudança que o bilionário e dono da Tesla fez no Twitter. Vale lembrar que, no final de março, o magnata confirmou que em breve apenas contas assinantes do Twitter Blue terão acesso ao selo de verificado.

Agora, para "brincar" com o processo que corre em seu nome - ou apenas para valorizar ainda mais a moeda, que atingiu alta de 30% desde a mudança -, Musk trocou o logo do Twitter, o famoso passarinho azul, pelo Doge. Quando questionado pelos internautas do microblog, o bilionário respondeu em tom bem humorado, compartilhando um meme do Doge.

Não se sabe, por enquanto, se a mudança é definitiva, ou se o passarinho do Twitter voltará a estampar o logo da empresa. A novidade até o momento impacta apenas usuários da versão web, e não é possível alterá-la. Elon Musk também não confirmou qual foi a verdadeira motivação para a substituição.

Com informações de Reuters

