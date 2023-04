Encurralados: veja o final explicado do filme de suspense da Netflix

O suspense Encurralados ocupa o 1º lugar do raking de Top 10 filmes mais assistidos da Netflix . A produção turca estrelada por Kivanç Tatlitug (Amor Proibido) e Funda Eryigit (O Último Verão) mostra o conflito entre um casal fugitivo e uma comunidade interiorana que não os aceita na região. O longa tem direção de Onur Saylak (Memories of the Wind) e roteiro de Hakan Gunday.

Com mistérios em seu enredo, o filme gera dúvidas no espectador em algumas das cenas, como os segredos mantidos pelo personagem Yalin (Tatlitug) e sua relação violenta com os vizinhos. Para quem não compreendeu o final do longa, o TechTudo fez um resumo dos principais momentos de Encurralados e as principais intepretações. Lembrando que o texto contém spoilers.

Enredo de Encurralados

Yalin é um um empresário que se muda da capital Istambul para um vilarejo chamado Assos, localizado na costa do mar Egeu. Ele está acompanhado da esposa Beyza (Eryigit), que tenta se adaptar com a mudança. Porém, aos poucos, o casal percebe que a comunidade local se mostra indiferente com os novos moradores.

Para além da tranquilidade, os dois buscam fugir de uma fraude cometida por Yalin, algo que gerou um escândalo financeiro. No entanto, o comportamento dos habitantes de Assos parece estar relacionado com o golpe cometido por Yalin. O empresário fazia parte de um grupo que desviou dinheiro de investidores.

Entenda as reviravoltas e o final do filme (contém spoilers!)

Durante o filme, fica claro que o desvio de verbas cometido por Yalin persegue o personagem até Assos. O crime ganhou repercussão nacional quando um informante denunciou o esquema para a polícia, que prendeu todos os envolvidos - menos Yalin. Nos momentos iniciais do filme, ele é hostilizado por um morador local chamado Cevdet, que foi um dos investidores prejudicado pelo esquema financeiro.

O empresário revida de forma desproporcional às agressões físicas de Cevdet, o que acaba matando o homem. Yalin então enterra o corpo e foge como se nada houvesse acontecido. Quando procurado por Salami, um policial que investiga o sumiço de Cevdet, ele descobre que muitos moradores de Assos foram investidores no esquema proposto pelo protagonista e outros empresários. A revelação afeta a sua cabeça, mas ele esconde da esposa a hostilidade do povo local.

Porém, mais ataques contra o casal acontecem. Yalin, para fugir de suas responsabilidades, liga para seu advogado e pede orientação. Uma das ideias do protagonista é ir atrás do denunciante, algo rejeitado por seu advogado. Em meio a tanta violência, Beyza fica chocada com a personalidade de seu marido em negar a gravidade do que está acontecendo, o que provoca uma discussão entre os dois. Ela cita que várias pessoas se prejudicaram com o golpe praticado pelo marido, mas mesmo assim ele se mostra indiferente com a afirmação.

Beyza então admite que foi ela quem denunciou o esquema fraudulento de Yalin, como forma do marido pagar pelos crimes cometidos contra os investidores e fazer com que ele percebesse a gravidade do crime. No entanto, possuído pelo ódio e ganância, o ex-empresário mata a mulher com uma martelada na cabeça.

Quando os outros moradores chegam até a casa de Yalin para tirar satisfação com ele, o empresário ao invés de fugir "compra" o silêncio e a complacência de todos eles. O grupo de homens recebe de Yalin um valor alto em dinheiro; incluindo Salami, que "encerra" o caso dos desaparecimentos e credita o sumiço a viagens internacionais de barco.

Depois da morte da esposa, a interpretação que fica é que Yalin permaneceu em Assos para ter uma posição de poder e liderança entre os moradores. Depois de tudo o que o empresário fez, só o dinheiro era capaz de mudar o comportamento hostil deles. Quando conseguiram um valor maior do que haviam investido, fecharam os olhos para os crimes de Yalin (que envolve a morte de outros moradores e até da própria esposa) e passaram a ter um comportamento mais cordial. Mas o fantasma de Beyza ainda assombra o novo morador honorário de Assos.