Epic Games Brasil: empresa compra Estúdio Aquiris, de Horizon Chase

Com isso, a Epic Games Brasil será o primeiro estúdio da Epic na América Latina, representando um passo importante para que a gigante norte-americana expanda sua presença na região. A princípio, o time de desenvolvimento deve usar sua experiência com o uso da Unreal Engine para contribuir com o futuro de Fortnite. Ainda não está claro como a aquisição deve afetar a autonomia do estúdio, que atua no mercado brasileiro desde 2007 com títulos originais.