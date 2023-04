Esports não significa sedentarismo e prática pode ser saudável, diz médico

Os esports não são enquadrados como uma prática desportiva. O assunto foi bastante debatido no início de 2023 após falas da Ministra do Esporte, Ana Moser, excluindo a categoria de sua pasta. Ainda assim, a ex-atleta ressaltou a importância do tema e anunciou uma frente interministerial para definir onde o governo deve encaixar assuntos relacionados. Além da competição, das tecnologias e dos direitos envolvidos, os esports têm um tópico muito importante na saúde, já que treinamentos podem ser pesados e muito focados em sentidos específicos.