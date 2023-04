Eu Nunca: Netflix confirma 4ª e última temporada da série em junho

A quarta e última temporada da série Eu Nunca (Never Have I Ever, no título original) foi anunciada pela Netflix nesta quinta-feira (13) por meio de um teaser. A season finale está prevista para chegar ao catálogo no dia 8 de junho. Lançada em 2020, a produção americana foi criada por Mindy Kaling e Lang Fisher e é estrelada por Maitreyi Ramakrishnan. A trama acompanha a vida de uma adolescente indiana no ensino médio americano em meio a muitas confusões e romance.