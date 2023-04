FIFA 23, It Takes Two e mais jogos da EA têm até 90% de desconto no Steam

A Electronic Arts está promovendo uma grande promoção de seus títulos no Steam. Válido até a próxima quinta-feira (13), o evento oferece descontos de até 90% em alguns das produções mais populares da empresa, incluindo It Takes Two, FIFA 23 e Mass Effect Legendary Edition. Se você está procurando boas oportunidades para adquirir novos games, este é o momento ideal para aproveitar. A seguir, veja mais informações sobre os títulos com preços reduzidos na loja digital da Valve.