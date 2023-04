Final do CBLOL 2023 (1° Split): como assistir à série entre LOUD e paiN

A final do CBLOL 2023 (1° Split) acontece neste sábado (15), às 13h (horário de Brasília). O título da primeira etapa será disputado entre LOUD e paiN Gaming , mesmas equipes da final do CBLOL 2022 (2° Split). A série melhor de cinco partidas (MD5) será disputada na Arena CBLOL, em São Paulo, mas será possível assistir aos jogos pelos canais oficiais da Twitch e YouTube da competição, além do canal SporTV 3. A campeã levará para casa a premiação de R$ 115 mil e a vaga brasileira no Mid-Season Invitational (MSI) 2023, que ocorre entre 2 e 21 de maio, em Londres.

O duelo entre as equipes já se tornou um clássico do League of Legends brasileiro. Enquanto a LOUD busca o bicampeonato e a primeira participação no MSI, a paiN tentará a vitória para chegar ao seu tetracampeonato. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a campanha das rivais.

1 de 3 paiN x LOUD no CBLOL 2023 (1° Split) playoffs; equipes se enfrentam na final da primeira etapa do campeonato de 2023 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL paiN x LOUD no CBLOL 2023 (1° Split) playoffs; equipes se enfrentam na final da primeira etapa do campeonato de 2023 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Campanha da LOUD até a final

A LOUD chegou ao CBLOL 2023 (1° Split) com apenas uma mudança na escalação em comparação a 2022: na função de atirador, saiu Diego "Brance" Amaral e entrou Moon "Route" Geom-su. Na primeira fase, a atual campeã sofreu um pouco com a irregularidade, mas não demorou muito até o novo jogador começar a se adaptar, e toda a equipe passar a encaixar o jogo. Ao final da fase regular, a LOUD chegou a 12 vitórias em 18 jogos e ficou com a vice-liderança, atrás da própria paiN Gaming por conta dos critérios de desempate.

Nos playoffs, a LOUD superou a Los Grandes por 3–1 na semifinal da chave superior. Depois, na final da mesma chave, derrotou a paiN de virada pelo mesmo placar, assegurando a vaga na decisão. Inclusive, no terceiro jogo da série MD5 contra os tradicionais, a LOUD fez o primeiro "jogo perfeito" da história do CBLOL.

Isso significa que a equipe venceu sem mortes, sem perder torres e fazendo todos os objetivos neutros. Por conta dessa vitória e dos resultados recentes do duelo, a LOUD possui todo o peso do favoritismo na decisão.

2 de 3 LOUD tenta o bicampeonato e participar pela primeira vez do Mid-Season Invitational — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL LOUD tenta o bicampeonato e participar pela primeira vez do Mid-Season Invitational — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Campanha da paiN até a final

Assim como a LOUD, a paiN iniciou o CBLOL 2023 (1° Split) com apenas uma mudança na escalação, e também na função de atirador: Matheus "Trigo" Trigo deixou a equipe para dar lugar a Ju "Bvoy" Yeong-hoon. No entanto, a situação da paiN no começo da primeira fase foi bem mais complicada. Ao final do primeiro turno, o time estava com um recorde negativo, com mais derrotas do que vitórias, e era encarado com desconfiança pela torcida. Entretanto, o esquadrão evoluiu no segundo turno ao ponto de finalizar a fase regular na liderança.

A boa fase seguiu na semifinal da chave superior, onde a equipe conquistou uma vitória de 3–0 sobre a RED Canids Kalunga. Entretanto, na final da chave superior, veio uma derrota contra a LOUD e a queda para a chave inferior. A vaga na grande final só chegou após a vitória de 3–2 contra a Los Grandes.

Embora esteja em um momento pior do que a LOUD na final, a paiN já mostrou potencial durante o torneio para acabar com sua sequência de vice-campeonatos e conquistar seu primeiro título na história.

3 de 3 paiN tenta encerrar essa desagradável sequência de vice-campeonatos e a sina de nunca ter vencido um CBLOL sem a ajuda do ídolo brTT — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL paiN tenta encerrar essa desagradável sequência de vice-campeonatos e a sina de nunca ter vencido um CBLOL sem a ajuda do ídolo brTT — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL