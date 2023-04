Fluxo confirma brTT no time de embaixadores da organização

O Fluxo anunciou, nesta quinta-feira (6), Felipe " brTT " Gonçalves como seu mais novo embaixador e influenciador. A novidade foi confirmada com o lançamento do clipe da música "Glória", estrelada pelo próprio brTT e pelo cantor Bielzin. A ida do hexacampeão brasileiro de League of Legends (LOL) para o Fluxo já era alvo de muitos rumores, principalmente após a confirmação da saída do jogador da paiN Gaming , organização onde ele é ídolo absoluto da torcida.

Vale lembrar que o jogador está inativo do competitivo desde o final do ano de 2021, quando optou por uma pausa na carreira de jogador profissional, e não deve retornar aos torneios do MOBA da Riot Games.

O clipe da música Glória também foi mais um marco da parceria da organização de Bruno "Nobru" Goes e Lucio “Cerol” Lima com a Mainstreet, uma das maiores gravadores do Brasil com foco em divulgar o rap nacional. A canção conta um pouco sobre brTT e seus 10 anos de trajetória no League of Legends, além de citar o Fluxo com frequência. Destacam-se ainda algumas cenas de brTT treinando boxe, esporte citado por ele como uma de suas paixões mais recentes, assim como seu interesse pela música durante sua pausa na carreira.

Com essa nova parceria, o Fluxo agora conta com um dos nomes mais relevantes do cenário brasileiro de League of Legends e dos esportes eletrônicos em geral do país. O foco da organização no entretenimento em geral também é um ponto a se destacar, visto que brTT já conta com outros trabalhos no ramo musical e deve seguir atuando nesse segmento.