Foi taxado na Shein? Entenda a regra do imposto e saiba pedir reembolso

Compras na Shein estão sendo taxadas mesmo quando o valor final fica abaixo de US$ 50 (R$ 253, aproximadamente, na cotação atual), indicam reclamações nas redes sociais. Os produtos da varejista chinesa fazem sucesso no Brasil por conta de seus preços baixos, mas ultimamente o imposto cobrado na alfândega tem superado inclusive o preço total da compra. E a novidade pode não ser animadora para quem gosta de comprar na Shein: segundo indica uma entrevista recente dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao portal Brasil 247, a expectativa é de que, nos próximos meses, haja um novo entendimento para a taxação desse tipo de varejista.

Com as taxações recentes, muitos usuários têm se questionado como pedir reembolso na Shein. Há duas possibilidades para isso: pedir 50% da taxa alfandegária, ou cancelar a compra. Nas próximas linhas, saiba tudo sobre os impostos à varejista chinesa em 2023 e veja como solicitar reembolso pelo aplicativo.

Como funciona a taxação de produtos na Shein O que tem sido debatido no novo governo sobre a taxação de varejistas asiáticas Por que usuários têm reclamado de impostos na Shein Como evitar ser taxado na Shein Como pedir reembolso na Shein

Como funciona a taxação de produtos da Shein?

A taxação de produtos importados também é conhecida como imposto de importação ou tarifa aduaneira. Essa taxa é cobrada pela Receita Federal brasileira para mercadorias que chegam ao Brasil vindas do exterior. Caso haja a taxação, ela deve ser paga pelo comprador no momento em que o item chega ao centro de distribuição para que ele seja liberado ao destino final - caso contrário, o item não será entregue. Pessoas físicas podem importar bens de até US$ 3 mil (R$ 15,2 mil), conforme descrito no Regime de Tributação Simplificada.

Em uma remessa postal internacional com valor de até US$ 50 ou o equivalente em outra moeda, há uma isenção do imposto de importação, caso o remetente e destinatário sejam pessoas físicas. Porém, caso o valor seja acima disso, a taxação de produtos importados pode ser feita pelo Governo Federal em até 60% do valor total, independente da tarifa dos bens da encomenda. É importante entender que a taxação do governo inclui também o preço do frete e seguro, caso o usuário tenha adquirido.

Embora essas regras existam, compradores têm reclamado que valores abaixo da cota estipulada têm sido taxados. Isso acontece porque a Shein não é pessoa física. Caso esse tipo de taxação tenha acontecido com você, além de recorrer à ajuda junto da própria Shein, você pode também solicitar uma reavaliação do seu caso pelo site do Correios, no campo “Minhas Importações”.

O que tem sido debatido no governo Lula?

Apesar de não haver nenhuma confirmação, sabe-se que há uma discussão sobre modificações no regime de tributação de marketplaces estrangeiros ocorrendo no Ministério da Fazenda. Em resposta a uma matéria publicada no jornal Estadão, o órgão federal afirmou que “o tema está sendo tratado, mas, até o momento, não está definido nenhum instrumento legal para tratamento desses produtos”.

O governo já informou que a reforma é uma das prioridades para este ano, principalmente pela pressão de varejistas nacionais, que alegam haver competição injusta em lojas como a Shein. Isso porque, de acordo com essas empresas, o e-commerce asiático vem avançando no mercado brasileiro sem pagar os mesmos tributos de impostos e custos trabalhistas, o que gera desproporcionalidade nos preços de venda. Os varejistas nacionais também reclamam sobre a fiscalização das importações.

Por que os usuários têm reclamado?

Usuários da Shein têm reclamado das altas taxações. Os principais relatos apontam casos de produtos com valor inferior ao enquadrado nos requisitos para taxações e a exigência de pagamentos de impostos mais caros que a própria compra. A maioria destas reclamações está publicada no Twitter, em que usuários repercutem a sua experiência de compra. Alguns deles relataram, inclusive, receio de comprar na loja atualmente por causa das taxas - que podem ou não acontecer.

Como evitar ser taxado na Shein? Todas as compras estão sendo taxadas?

Atualmente, não há uma posição oficial do governo quanto à taxação de compras da Shein, mas existe um burburinho sobre a cobrança de lojas online no geral. Por enquanto, apenas as compras acima dos U$ 50 podem ser taxas, contudo, é possível que, em algum momento, uma tarifa mínima geral seja implementada.

Existem algumas orientações gerais para evitar a taxação, ainda que, atualmente, elas não assegurem que a compra não será tributada. Por exemplo, fazer compras de até US$50, comprar produtos com até 2kg (pequeno volume) e dividir compras em mais de um carrinho são ações que ajudam a driblar a taxação.

Como pedir o reembolso na Shein?

A Shein oferece dois tipos de reembolso: do item comprado na loja ou da taxa de importação. No segundo caso, a empresa se compromete a devolver 50% do valor pago pelo cliente com a tarifa aduaneira.

Quanto aos itens, é possível pedir a devolução em até 20 dias após o recebimento. Para isso, entre na conta da Shein, e em “Meus Pedidos”, clique em “Devolver item”. É preciso escolher o item para devolução e indicar o motivo para isso. Depois de realizar a ação, basta escolher o método de devolução para que a empresa envie uma etiqueta de devolução pré-paga.

Em seguida, com a solicitação aprovada, os Correios também enviarão um código de devolução para o email. Com isso, basta ir aos Correios e informar o código de devolução ou apresentar a etiqueta de devolução, que fica visível em “Registro de devolução e reembolso”, nos detalhes dos pedidos. Existem as opções de reembolso pela carteira Shein ou no método de pagamento original, a exemplo de cartão de crédito.

Caso o usuário deseje solicitar o reembolso da a taxa de importação, o processo é um pouco diferente. Para isso, siga até o site dos Correios, acesse o campo “Minhas Importações”, e crie o cadastro para identificação das contas que foram taxadas, que ficam disponíveis no ícone de um olho. Realize o pagamento e tire print do comprovante.

Depois, abra o perfil no app da Shein, toque em “Mais Serviços”, dentro do ícone de perfil, depois em “Suporte” e, por fim, em “Serviço ao Cliente” para encaminhar o comprovante e pedir reembolso. Da mesma forma que ocorre no caso de devolução, o valor da taxa de importação também pode ir para a carteira Shein ou para o método de pagamento utilizado. O prazo para a realização da operação na carteira é de até 24h e nos demais métodos, o retorno pode demorar cerca de 2 a 15 dias úteis. Vale relembrar que a empresa se compromete a pagar apenas 50% do valor do imposto.

Além disso, é importante saber que caso o usuário não queira pagar a taxação, é possível recusar a encomenda. Dentro do site dos Correios, em “Minhas Importações”, escolha a opção “Recusar objeto”. Após isso, envie uma mensagem para o email de suporte da empresa (support@shein.zendesk.com) e solicite o reembolso da compra, colocando também o número do pedido.

