Função de emergência do iPhone salva estudantes presos em desfiladeiro

O iPhone 14 teve papel crucial ao ajudar três jovens estudantes que ficaram presos num desfiladeiro na região de San Rafael Swell, no estado de Utah, nos Estados Unidos. O grupo explorava a região de cânions até que um dos rapazes afundou numa gruta de água profunda e fria. Ao perceber que estavam presos e já com sinais de hipotermia, um deles sacou o celular Apple e percebeu que, a cada 20 minutos, um satélite se alinhava com a localização dentro do cânion.

Foi então que eles usaram o recurso do SOS de Emergência do iPhone para enviar mensagens pedindo ajuda, já que dentro do cânion (com mais de 150m de profundidade) não existia sinal de celular para acionar o socorro. O caso ocorreu em 16 de abril, mas só ganhou repercussão na imprensa internacional neste final de semana.

Como eles ficaram presos?

Em entrevista à imprensa local, o estudante Bridger Woods contou que as pessoas do grupo leram sobre o tal cânion “muito legal” e, como estavam fazendo canionismo há cerca de um ano, sentiram-se confiantes para a aventura. As primeiras horas foram de diversão. O grupo afirmou que fez muita pesquisa sobre a formação geológica, mas que em determinado momento chegaram a uma piscina profunda que mudou o rumo daquele dia.

"Suspeitamos de que o inverno bastante úmido de Utah tenha mudado um pouco o cânion, resultando num cenário bem mais difícil do que aquele para o qual estávamos preparados", contou Jeremy Mumford. Woods e Mumford ficaram dentro da gruta por mais de uma hora, tentando usar a mochila de apoio em rochas para saírem da água gelada. A partir desse momento, Mumford sofreu um choque hipotérmico, entrou em pânico e começou a congelar.

Após conseguirem retirar o Mumford da água e pendurá-lo num rapel, perceberam que estavam presos ali. Woods disse que ficou por quase três horas em água fria tentando encontrar um jeito de sair daquela situação e já mostrava sinais de hipotermia. Após um tempo, conseguiram encontrar um local seco que pudessem sentar e usar os cobertores de emergência que tinham levado e acendessem uma fogueira para aquecerem o corpo.

O resgate do grupo

Por sorte, um membro do grupo, chamado Stephen Watts, estava com um iPhone 14. Lançado em setembro de 2022, o modelo da Apple estreou o recurso de conexão via satélite. A ferramenta foi desenvolvida para situações emergenciais. Quando não há conexão com a rede de telefonia móvel, o iPhone indica ao usuário para onde ele deve apontar no céu, a fim de encontrar um satélite e estabelecer contato.

Um dos jovens realizou o procedimento. Com isso, ele conseguiu enviar mensagens pedindo socorro às autoridades locais. "Vou ser honesto: chorei quando vi o helicóptero lá”, disse Woods.

Veja o momento em que o helicóptero encontra o grupo

Com informações de 2KUTV (1/2) e Apple Inside

🎥 Conheça o iPhone 14 no vídeo abaixo