Funcionários da Tesla compartilhavam imagens privadas de usuários

Segundo os entrevistados, as imagens variam entre cenas do dia a dia até acidentes de trânsito, passando por gravações mais íntimas. Um deles disse ter visto um vídeo de um homem completamente nu se aproximando do veículo. Há relatos ainda de filmagens feitas dentro das garagens dos proprietários enquanto o carro estaria desligado.

Os funcionários teriam acesso às imagens para ensinar o sistema de piloto automático da empresa, chamado de Autopilot, a detectar objetos, como pessoas, postes e outros automóveis. Assim como em outras tecnologias de inteligência artificial, a Tesla usa pessoas reais para analisar e categorizar as imagens, ajudando a aprimorar o sistema contra acidentes. Isso permite, por exemplo, que o carro troque de pista ou faça baliza com a intervenção mínima do motorista.

No entanto, de acordo com os funcionários, as imagens circulavam livremente no chat interno da companhia, chamado de Mattermost. Com muitos funcionários jovens, com idades entre 20 e 30 anos, era comum a produção de memes usando os vídeos, que eram compartilhados livremente dentro dos grupos. Segundo um dos entrevistados, isso ajudava a "quebrar a monotonia" do trabalho.

Os carros da Tesla, como o Model X, chegam a ter até dez câmeras espalhadas pelo veículo. Segundo a empresa, as imagens capturadas só podem ser enviadas aos servidores da Tesla com o consentimento do proprietário. As imagens são anônimas e nenhum dado pessoal do motorista fica exposto, segundo a política de privacidade ao consumidor da companhia.

Alguns entrevistados, entretanto, afirmaram que o software usado dentro da Tesla exibia a localização de onde as imagens foram feitas no Google Maps. Isso permite saber, entre outras coisas, onde o dono do veículo mora ou trabalha. Um dos relatos diz que até o próprio Elon Musk teve imagens de sua garagem compartilhada pelos funcionários, após os empregados se depararem com o veículo submarino Wet Nellie, da Lotus, que foi usado em um filme da franquia 007 e foi arrematado pelo bilionário em 2013.

Mesmo imagens de pedestres que passaram próximos aos veículos foram compartilhadas nos chats internos, algo que já vinha sendo alvo de questionamentos. Em junho de 2022, algumas cidades da China chegaram a banir o uso de carros da Tesla por questão de segurança. Outros países, sobretudo na Europa, também estão tentando criar regulações que impeçam a circulação irrestrita das filmagens para preservar a privacidade de seus cidadãos.

A agência Reuters afirmou que não conseguiu acesso às imagens, já que ex-funcionários são impossibilitados de mantê-las para si. Também não se sabe se a prática se mantém até hoje ou se algo foi feito pela empresa para mitigá-la. A Tesla não respondeu aos pedidos de posicionamento feltos pela Reuters.