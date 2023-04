Galaxy A73 começa a receber a interface One UI 5.1, da Samsung

O Galaxy A73 (Samsung) começou a receber a atualização para a interface One UI 5.1, que foi desenvolvida pela gigante sul-coreana com base no Android 13, do Google. O recente update está disponível para download aqui no Brasil e no Chile desde a segunda-feira (10), dois meses após o lançamento na Malásia. A atualização inclui as defesas de segurança liberadas ao público em março de 2023. o patch de segurança referente à março de 2023.