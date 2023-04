Galaxy S22 Ultra ainda é boa escolha para quem busca câmeras e desempenho

Com o lançamento da família Galaxy S23, há dois meses, o consumidor vai perceber uma queda no preço dos celulares topo de linha da Samsung do ano passado. Essa é a oportunidade para quem precisa de um aparelho de altíssima performance e câmeras excelentes, como o Galaxy S22 Ultra , mas quer gastar um pouco menos. A Americanas fala mais sobre este smartphone a seguir.

Conheça o Galaxy S22 Ultra

Os celulares da linha premium Galaxy S22 foram lançados pela Samsung em fevereiro de 2022, com três modelos que contam com suporte à conexão 5G e estão equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 1, de arquitetura de 4 nanômetros.

O Galaxy S22 é o modelo premium "básico", com tela de 6,1", enquanto o Galaxy S22 Plus veio com tela maior, de 6,6". Os dois têm visual de cantos arredondados, câmeras eficientes e 8 GB de memória RAM.

Já o Galaxy S22 Ultra se apresentou como o verdadeiro topo de linha da sul-coreana. Ele tem visual diferente, com cantos mais retos e bordas arredondadas, e conta com a canetinha S Pen embutida na parte de baixo. Segundo a Samsung, a latência foi reduzida de 9 milissegundos (no Galaxy Note 20 Ultra de 2020) para 2,8 milissegundos. Isso significa que os traços feitos com o acessório na tela são muito mais precisos e rapidamente digitalizados.

A S Pen é útil, principalmente, para quem gosta de fazer anotações rápidas na tela, com mais agilidade do que digitar no teclado virtual; para quem gosta de escrever observações em imagens e compartilhamentos; e para quem cria ilustrações ou precisa fazer correções em projetos, por exemplo, alternando suas criações entre um tablet e o celular Samsung.

A tela do S22 Ultra é um painel AMOLED Dinâmico X2, com 6,8 polegadas e resolução Quad HD+, com taxa de atualização variável entre 10 Hz e 120 Hz.

Juntamente com o chip Snapdragon 8 Gen 1, o aparelho tem 12 GB de memória RAM e opções com 256, 512 GB ou 1 TB de armazenamento interno. Mesmo um ano depois do lançamento, essa configuração ainda é poderosa o suficiente para atender até mesmo os usuários mais exigentes.

Mesmo com diversos aplicativos abertos, o desempenho do S22 Ultra é rápido e suave, sem travamentos ou engasgos. E isso serve também para jogos. A taxa do display, que chega a 120 quadros por segundo, ajuda nessa sensação de smartphone premium com altíssimo desempenho.

Por fim, no quesito fotografia, o S22 Ultra teve um enorme upgrade. Ele conta com câmera principal de 108 MP, Ultrawide de 12 MP, duas Teleobjetivas de 10 MP (com zoom óptico de 3x e 10x) e câmera frontal de 40 MP.

Combinadas com o processamento fotográfico cada vez mais eficiente da Samsung, o sistema de câmeras do S22 Ultra se mostra versátil e atende o usuário em praticamente todas as situações do dia a dia, da selfie à baixa iluminação, e é destaque no uso do zoom.

Confira a ficha técnica do Galaxy S22 Ultra (Samsung)

Tamanho da tela: 6,8 polegadas

Resolução de tela: QHD+ (3088 x 1440 pixels)

Painel de tela: AMOLED Dinâmico 2X

Câmera traseira: Principal de 108 MP, ultra wide de 12 MP, teleobjetiva de 10 MP (3x) e teleobjetiva de 10 MP (10x)

Câmera frontal: 40 MP

Processador: Snapdragon 8 Gen 1 (Qualcomm)

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Cartão de memória: sem suporte

Bateria: 5.000 mAh

Peso: 229 gramas

Dimensões: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm

Cores: preto, branco, verde e vinho

Lançamento global: fevereiro de 2022

Galaxy S22 Ultra vale a pena em 2023?

Como dissemos, o Galaxy S22 Ultra é uma escolha interessante para quem busca um smartphone de altíssima performance, tela de ótima qualidade e câmeras que atendam o usuário em qualquer situação cotidiana com bons resultados em foto e vídeo - porém, que não quer pagar o valor de um celular deste ano.

O Galaxy S23 Ultra foi lançado em fevereiro de 2023 com preço sugerido de R$ 9.499,00. Apesar de alguns revendedores já incluírem algum desconto, o valor ainda é mais alto do que o aparelho do ano passado.

Enquanto isso, encontramos versões do Galaxy S22 Ultra na Americanas com preços entre R$ 7.299,00 e R$ 9.499,00, com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Importante lembrar que a Samsung passou a prometer mais tempo de atualizações de sistema operacional e segurança para seus celulares topo de linha. O Galaxy S22 Ultra chegou ao mercado com Android 12, mas já pode ser atualizado para o Android 13 e ainda deve suportar o próximo upgrade.