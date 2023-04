Galaxy S24 pode estrear tela ainda mais poderosa, com 144 Hz

Os celulares mais premium da Samsung podem experimentar velocidades mais rápidas de transição de imagens na próxima geração. Quem aponta a possibilidade é o portal Sam Lover, que especula que a tela de 144 Hz estará no vindouro Galaxy S24 Ultra. Ainda que a série Galaxy S23 tenha sido anunciada há pouco tempo, o mercado já se divide em discussões sobre os modelos subsequentes. Se a expectativa se confirmar, o celular pode atrair olhares do público gamer, uma vez que a taxa de atualização elevada garante qualidade visual durante a jogatina.

Como de costume, a fabricante não comentou a informação, que deve ser confirmada ou refutada apenas no lançamento, previsto para 2024. Apesar de ser novidade no universo Galaxy, a tela de 144 Hz já é uma realidade em modelos como Redmi K50i 5G e Motorola Edge 30 Pro.

2 de 2 Atual Galaxy S23 Ultra conta com tela de 120 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Atual Galaxy S23 Ultra conta com tela de 120 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Mesmo sem evidências sobre a tela de 144 Hz no S24 Ultra, analistas apontam que essa é uma possibilidade plausível, visto que a empresa tem se empenhado em trazer recursos de destaque a cada geração. No atual Galaxy S23 Ultra, a taxa de atualização da tela é de 120 Hz, aspecto presente nos modelos topo de linha desde 2020, com o lançamento do Galaxy S20.

Para entender a relevância da novidade, é preciso entender que especificação diz respeito à quantidade de vezes que a tela atualiza por segundo. Assim, quanto mais rápido ela renovar os pixels da tela, mais sutil será a transição de imagens e menor será a chance de deixar rastros no display, fenômeno conhecido como efeito ghosting.

O público gamer costuma buscar uma boa taxa de atualização, pois ela garante melhor experiência em jogos dinâmicos e que exigem uma resposta ágil do celular em diversos aspectos. No entanto, eles não são os únicos beneficiados com a característica, visto que ela pode entregar bons resultados em tarefas variadas, inclusive ao reproduzir séries e filmes.

Vale mencionar que, segundo a lógica, quem deve compor a ficha técnica do celular em termos de desempenho é o Snapdragon 8 Gen 3, um possível sucessor do atual Snapdragon 8 Gen 2. Se a especulação se concretizar e os resultados forem ainda mais rápidos que atualmente, será preciso, de fato, investir em uma tela que acompanhe a velocidade do processador.

Por ora, a posição de aparelho premium é ocupada pelo Galaxy S23 Ultra, lançado em fevereiro por valores a partir de R$ 9.499. Há dois meses no mercado, o celular pode ser encontrado com desconto, por cerca de R$ 7.399 na Amazon.

Com informações de Samlover e Phone Arena

