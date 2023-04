Galaxy S24: Samsung pode voltar com chip Exynos e adotar RAM de 16 GB

Futuro celular de ponta da Samsung, o Galaxy S24 pode chegar ao mercado com chip Exynos 2400 e memória RAM de 16 GB na versão Ultra. Ainda estamos distantes do lançamento do sucessor do Galaxy S23, mas os rumores a respeito do smartphone seguem a todo vapor. Caso eles se confirmem, poderia ser o retorno da gigante sul-americana aos chips de fabricação própria. Os Galaxy de hoje utilizam tecnologia da Qualcomm no mundo todo.