Globoplay vai receber de séries a realities originais ainda em 2023

A Globo revelou no palco do evento Rio2C, na quarta-feira (12), suas principais novidades para 2023 na Globoplay. Entre os destaques estão o reality show Let Love, apresentado por Sabrina Sato e João Vicente e com estreia prevista para o segundo semestre, a novela exclusiva Guerreiros do Sol e um documentário sobre o assassinato dos ambientalistas Bruno e Dom, que ocorreu em junho de 2022.