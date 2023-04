God of War: Ragnarok tem atualização com New Game Plus e nova dificuldade

God of War: Ragnarok recebeu hoje (5), no PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ), sua aguardada atualização com o modo Novo Jogo+ (New Game Plus). Este modo permite recomeçar sua aventura logo após terminar a campanha enquanto mantém suas habilidades, equipamentos e outras formas de progresso. A atualização trouxe também várias outras novidades, como armaduras extras, equipamentos, novo limite de nível, filtro gráfico em preto e branco e várias opções de dificuldade para jogadores que buscam um desafio intenso. Confira, a seguir, tudo que foi adicionado.

Ao começar um Novo Jogo+ quase todo o equipamento do jogador será mantido, inclusive a Lança Draupnir, mas não as Flechas Sônicas e Enfeitiçadas. Locais que precisam destes itens para serem acessados apenas serão liberados após eventos da história que levam o jogador até eles.

Entre os novos equipamentos está a Armadura de Urso Negro que é vista na cena de abertura do jogo, o retorno das Armaduras de Ares e Zeus, que eram do Novo Jogo+ de God of War de 2018, e a Armadura Espartana. Essa, inclusive, não oferece benefícios, não tem atributos e fica travada no nível 1 para jogadores que querem encarar um novo nível de dificuldade. Se quiser apenas curtir seu visual sem o desafio extra é possível usar a opção de transmutação.

Outras 13 armaduras já presentes no jogo receberam também um visual repaginado com combinações de cor diferentes. Por último, o novo escudo Áspide Espartana diminui a janela de tempo para aparar um golpe, mas em compensação oferece capacidade de dano maior.

O novo nível máximo valerá tanto para Kratos quanto para seus inimigos, que também ficarão mais poderosos. Armaduras, armas, componentes e escudos poderão ir além do nível 9, chegando ao level "+", com novas formas de progressão.

Ao converter seus equipamentos, o jogador receberá ainda uma Moeda Dourada que pode ser usada para comprar Encantamentos, permitindo a Kratos usar benefícios de certas armaduras em seu Amuleto e garantir um combo de duas habilidades de peitoral. Por exemplo: ao comprar o Entalhe do Dragão o usuário pode equipar a "Fúria de Dragão" do Peitoral de Escamas de Dragão em seu amuleto e usá-la junto a outra armadura.

Derrotar Almas dos Berserkers também vai garantir novos Encantamentos. No Novo Jogo+, as Almas dos Berserkers, a Rainha Valquíria Gná, A Abominável e Ormstunga serão mais desafiadores, podendo usar truques novos que não utilizam na primeira vez que o jogador passa pela campanha. Nas dificuldades "Não Quero Piedade" e "Quero God of War" os chefes e mini-chefes terão Armadura Rúnica como vantagem. Também poderá acontecer de alguns inimigos comuns serem promovidos para "Elite", com ganho de aumento de poder.

Se a Armadura Espartana não for desafio o bastante, o game ainda adicionará um novo tipo de Encantamento chamado "Fardos". Estes encantamentos têm como objetivo deixar a vida de Kratos e do jogador mais difícil com efeitos negativos, como um Fardo de Evasão que aplica a condição "Gelo" sempre que o jogador se esquiva. Para jogadores que curtem esse nível extremo de provação, será possível ainda se exibir com a nova interface "Exibir Dificuldade" que mostra suas configurações de dificuldade na tela.

A Arena de Treino em Niflheim foi expandida e agora tem novos inimigos para enfrentar. Jogadores também poderão escolher controlar Kratos ou Atreus com qualquer companheiro ao seu lado, como Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Ingrid, Thor e Thrúd, além do próprio Kratos ao jogar com Atreus. O progresso em seus Trabalhos de Abate e Ratatarefas permanecerá no Novo Jogo+ e será possível atingir um novo nível de recompensa Grau Platina. Baús Nornir oferecerão Orvalho da Yggdrasil para aumentar seus Atributos além dos limites e seus símbolos de Modificação de Habilidade poderão ser melhorados com pontos de experiência.