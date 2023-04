Grounded, Halo e mais jogos da Xbox têm até 80% de desconto no Steam

A Xbox Game Studios iniciou uma grande promoção no Steam nesta quinta-feira (20). Jogos como Grounded, Sea of Thieves, Halo e Age of Empires estarão com descontos de até 80% no evento. A promoção estará disponível até o dia 4 de maio e oferece oportunidades para os jogadores aproveitarem games de qualidade por um preço reduzido na loja digital da Valve. Confira mais detalhes a seguir: