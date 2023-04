Harry Potter pode ganhar série no HBO Max com sete temporadas

A franquia Harry Potter pode ser relançada como série reboot para streaming no HBO Max, segundo notícia do site Bloomberg. De acordo com a matéria, duas fontes confirmaram que a Warner Bros (responsável pelas adaptações no cinema) está prestes a fechar um acordo para um show com sete temporadas, correspondentes a cada um dos livros da saga de fantasia. Até o momento, não houve confirmação do grupo Warner ou da escritora J.K. Rowling, autora dos livros do menino bruxo.