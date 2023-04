Harry Potter vai ganhar série com novo elenco no Max

A franquia Harry Potter vai ganhar uma nova série no serviço de streaming Max, que une HBO Max e Discovery+ em uma só plataforma. Ambas as novidades foram anunciadas nesta quarta-feira (12) em um evento da Warner Bros. Discovery. De acordo com o site The Wrap, um novo elenco será escalado e J.K. Rowling, autora envolvida em escândalos por falas transfóbicas, atuará como produtora executiva. A informação já havia sido divulgada nas últimas semanas como um rumor e agora, finalmente, foi confirmada. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.