Homem usa AirTag para localizar e matar suposto ladrão de caminhonete

O Apple AirTag se tornou peça central de um brutal caso de polícia nos Estados Unidos. Um morador da cidade de San Antonio, no Texas, teve a caminhonete roubada. Ele recorreu ao rastreador digital para localizar o veículo e, numa escalada da tensão, matar o suposto assaltante, que estaria armado. A ocorrência se deu em 29 de março, mas só agora ganhou as manchetes da imprensa especializada.

Segundo o Departamento de Polícia de San Antonio, o crime ocorreu no início da madrugada, por volta de 1h. Por meio do aplicativo nativo Buscar, da Apple, o dono localizou o carro no estacionamento de um shopping do outro lado da cidade –a cerca de 30 km de distância da casa dele. A polícia da região foi acionada, mas o proprietário do veículo decidiu ir por conta própria atrás da caminhonete.

Ao chegar ao local indicado, o homem se aproximou da caminhonete e decidiu confrontar a pessoa que estava dentro do carro roubado. A partir daí, os ânimos se acirraram no estacionamento do shopping, quando o dono do carro sacou uma pistola por acreditar que o criminoso estaria armado, de acordo com o relato de policiais.

Foi então que o tiroteio começou. Ele só terminou quando o homem acusado do assalto foi baleado e morto. No local, as autoridades encontraram invólucros de bala e dois veículos com janelas destruídas por tiros.

Até o momento, não está claro se o dono da caminhonete roubada enfrentará acusações, já que a polícia informou que ainda investiga se o homem que teria roubado o carro realmente portava uma arma de fogo. À imprensa local, o policial Nick Soliz desaconselhou que a comunidade repetisse o exemplo. “Nunca é seguro como você pode ver por este incidente”, contou.

AirTag já ajudou outros usuários recuperarem itens

Não é a primeira vez que o AirTag tem papel fundamental na busca de bens de usuários. Em junho de 2022, o TechTudo noticiou o caso de um homem que usou o rastreador da Apple para encontrar o próprio carro (modelo Land Rover, avaliado em R$ 900 mil), roubado na garagem de sua casa no Canadá. O canadense deu a tarefa de recuperar o veículo à polícia. O Apple AirTag chegou ao Brasil em maio de 2021. O pacote com quatro unidades é encontrado atualmente por R$ 1.249.

