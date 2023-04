Honkai: Star Rail tem 20 milhões de downloads e bate recorde no iPhone

Honkai: Star Rail, novo RPG grátis dos criadores de Genshin Impact, alcançou 20 milhões de downloads em apenas 2 dias desde o seu lançamento em 26 de abril. O jogo também chegou ao topo dos games grátis da App Store no iPhone (iOS) em mais países do que qualquer outro título antes, quebrando um recorde, segundo o analista da Niko Partners, Daniel Ahmad. Honkai: Star Rail é a mais nova aposta do estúdio HoYoverse (ex-miHoYo), e está disponível para Android, iPhone (iOS) e PC pela Epic Games Store ou no site oficial do jogo. Futuramente, o game sairá também no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4).