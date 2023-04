Horizon Forbidden West Burning Shores: veja gameplay e história da DLC

Horizon Forbidden West: Burning Shores traz uma expansão eletrizante, com Aloy em Los Angeles contra uma máquina Horus; veja mais sobre — Foto: Reprodução/PlayStation Store

1 de 3 Horizon Forbidden West: Burning Shores traz uma expansão eletrizante, com Aloy em Los Angeles contra uma máquina Horus; veja mais sobre — Foto: Reprodução/PlayStation Store

👉 Horizon Forbidden West vai sair para PC? Descubra no Fórum do TechTudo

Para acessar o DLC, será preciso terminar a campanha do jogo base, que vai até a missão principal "Singularidade". Depois disso, Aloy receberá um chamado de Sylens sobre um novo perigo em uma área distante. Ao sul das Terras dos Clãs Tenakth estão as ruínas de Los Angeles, que agora tem boa parte submersa e foi transformada em um arquipélago vulcânico pelo tempo.

Em sua nova aventura, Aloy terá ajuda de velhos conhecidos e também a participação de alguns novos rostos. A tribo dos Quen, que jogadores conhecem brevemente em Forbidden West, terão um papel maior na expansão e mostrarão mais de sua cultura. Entre eles está a nova personagem Seyka, uma guerreira que acompanhará Aloy em vários momentos da história. Há também o almirante Gerrit, da marinha dos Quen, e a presença inesperada de Gildun, personagem da expansão The Frozen Wilds, de Horizon Zero Dawn .

A jogabilidade básica de Burning Shores mantém o estilo de Horizon Forbidden West, mas garante a Aloy habilidades extras. Uma delas é uma nova forma de execução ou de causar grandes danos às máquinas, que se dá ao fincar uma lança com a ajuda de uma corda no oponente, eliminando-o ou expondo um ponto fraco.

Aloy também aparece manuseando uma arma que parece ser dos Far Zenith em sua batalha contra o Horus. Segundo o diretor do game, Mathijs de Jonge, um dos motivos para a expansão ser exclusiva do PlayStation 5 (PS5) é que precisaram de "muita memória e poder de processamento" em uma cena de batalha específica, provavelmente o duelo contra o gigantesco demônio de metal.