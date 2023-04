HyperX Cloud Alpha Wireless chega ao Brasil com bateria de até 300 horas

O design do HyperX Cloud Alpha Wireless segue a linha característica da marca. O headset tem corpo leve e conta com conchas grandes e arredondadas, que cobrem toda a orelha e tem haste acolchoada. O fone está disponível nas cores preta com detalhes em vermelho. Até o momento, não há opções em outras cores.

2 de 3 HyperX Cloud Alpha Wireless tem controle de áudio na concha — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Cloud Alpha Wireless tem controle de áudio na concha — Foto: Divulgação/HyperX

O produto tem uma estrutura de alumínio, que ajuda a dar maior durabilidade ao acessório sem comprometer seu peso leve. Proporcionadas para o maior conforto, as conchas do headset possuem espumas do tipo “Memory Foam”, que tendem a se adaptar ao formato da orelha do usuário.

Este modelo é uma evolução do HyperX Cloud Alpha, entretanto, com opção sem fio. Assim como o antecessor, o acessório também possui drivers de 50 mm, conta com o recurso de som DTS Headphone:X, que tende a oferecer mais imersão em jogos. Além disso, traz também duas câmaras sonoras em cada concha, para separar os sons graves dos médios e agudos e, assim, tentar criar o esperado áudio espacial.

3 de 3 HyperX Cloud Alpha Wireless tem haste com material sintético e conchas com "Memory Foam" — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Cloud Alpha Wireless tem haste com material sintético e conchas com "Memory Foam" — Foto: Divulgação/HyperX

O periférico tem controles de volume e mudo diretamente na concha, um microfone destacável com cancelamento de ruído, e iluminação em LED, que ajuda a compor o design do produto. Segundo a fabricante, o HyperX Cloud Alpha Wireless também tem um “transceptor de energia ultrabaixo”, que tende a reduzir o consumo de energia e, portanto, aumentar o tempo de duração da bateria.