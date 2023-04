IEM Rio 2023: FURIA bate a FaZe e avança aos playoffs; MIBR é eliminada

FURIA e MIBR voltaram a jogar nesta terça-feira (18) pela IEM ( Intel Extreme Masters ) Rio 2023, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . A primeira a jogar foi a MIBR, em duelo contra a Team Vitality. Os brasileiros apresentaram um bom TR na série, mas seu CT não encaixou como esperado. Assim, o esquadrão de Mathieu "ZywOo" Herbaut venceu por 2–0 e eliminou a MIBR da competição. Depois, a FURIA encarou a FaZe Clan para decidir a primeira vaga do Grupo B para os playoffs. Aqui, os brasileiros fizeram um jogo bastante dominante e com ótimos momentos individuais de todos os jogadores e confirmaram a vitória por 2–0 para avançar à próxima fase.

O Brasil também contava com a Imperial na IEM Rio 2023, mas o esquadrão foi eliminado ainda na segunda-feira (17) após derrota para a The MongolZ. A FURIA ainda joga nesta quarta-feira (19) pela final do Grupo B para tentar uma vaga direta na semifinal dos playoffs. Vale lembrar que o torneio tem transmissão no canal de Alexandre "Gaules" Borba na Twitch e nos canais da ESL na mesma plataforma e no YouTube. A seguir, confira mais detalhes sobre os jogos desta terça-feira (18) e do último dia de fase de grupos, nesta quarta-feira (19).

1 de 5 FURIA estará nos playoffs da IEM Rio 2023, onde poderá jogar com o apoio da torcida brasileira — Foto: Divulgação/ESL FURIA estará nos playoffs da IEM Rio 2023, onde poderá jogar com o apoio da torcida brasileira — Foto: Divulgação/ESL

👉 Counter-Strike ainda é o melhor game FPS? Opine no Fórum do TechTudo

Imperial x The Mongolz

A equipe da Imperial encarou a The Mongolz na segunda-feira (17) em uma MD3 valendo a sobrevivência no torneio. O esquadrão liderado por Gabriel "FalleN" Toledo teve um começo avassalador na Overpass. Foi uma vitória larga de 16–3 para dar confiança aos brasileiros e encaminhar a vaga para a próxima fase da chave inferior do Grupo A. Ricardo "Boltz" Prass, em especial, se mostrou muito confortável no mapa e chegou a 1.96 de rating 2.0, muito por ter sido o jogador com mais abates e mais dano causado no duelo. Infelizmente, o bom momento dos brasileiros se encerraria no ao final desse mapa.

Na Inferno, o desastre se iniciou com uma sequência de seis rounds seguidos para a The Mongolz e a finalização da primeira metade em 11–4. Sodbayar "Techno4K" Munkhbold foi o líder absoluto de sua equipe nas estatísticas, adquirindo um rating 2.0 de 1.65, sendo que o segundo melhor rating 2.0 foi o de Vinícius "VINI" Figueiredo com 1.17. Assim, os brasileiros caíram por 16–12 e foram para o terceiro mapa, a Mirage. Dessa vez, o duelo mais equilibrado da série e que foi definido por um defuse às cegas no último round antes de um possível overtime. Com a derrota por 16–14 no mapa, a Imperial se despediu da competição.

2 de 5 Chamada de última hora, Imperial não teve um bom desempenho na IEM Rio 2023 e foi eliminada pela The Mongolz — Foto: Divulgação/ESL Chamada de última hora, Imperial não teve um bom desempenho na IEM Rio 2023 e foi eliminada pela The Mongolz — Foto: Divulgação/ESL

MIBR x Team Vitality

Após derrota para a Cloud9 no primeiro dia, o MIBR voltou a jogar nesta terça-feira (18) contra a Team Vitality também valendo a permanência. Favorito no duelo, o time europeu até teve um bom começo no primeiro mapa, Anubis, com vitória no primeiro pistol e abrindo o 3–0 no marcador. Porém, não demorou para o MIBR mostrar uma ótima sinergia pelo lado TR e emplacar seis rounds na sequência. Com boas jogadas de Raphael "exit" Lacerda e Henrique "HEN1" Teles, o time brasileiro fechou a primeira metade em 9–6. Entretanto, o ponto forte da Vitality também era o TR. Sem apresentar um bom CT, o MIBR não se encontrou no segundo half, fez apenas dois pontos e perdeu por 16–11.

Assim como foi na Anubis, o lado TR também foi superior no segundo mapa da série, a Nuke. Porém, a Vitality foi ainda mais implacável em seu mapa de escolha e não tomou conhecimento do CT brasileiro. Com uma atuação dominante de Emil "Magisk" Reif, os europeus atropelaram o MIBR por 12–3 na primeira metade e encaminharam a vitória. Os brasileiros até sobreviveram por bastante tempo, com destaque para as boas jogadas de Henrique "HEN1" Teles, mas a derrota chegou por 16–8 e, com ela, a eliminação do IEM Rio 2023.

3 de 5 MIBR se despediu da IEM Rio 2023 após derrotas para Cloud9 e Vitality — Foto: Divulgação/Adam Lakomy/ESL MIBR se despediu da IEM Rio 2023 após derrotas para Cloud9 e Vitality — Foto: Divulgação/Adam Lakomy/ESL

FURIA x FaZe Clan

Para esta MD3, a vitória valia a classificação para os playoffs. O primeiro duelo foi na Mirage e começou com a FURIA, como TR, invadindo com tranquilidade o bombsite A e levando o pistol sem perder jogadores. A FaZe achou seu primeiro ponto apenas na quarta rodada, quando pôde levar um armamento melhor para fazer um perfeito retake pelo A. Apesar disso, a FURIA se manteve melhor, inclusive vencendo rodadas onde a FaZe foi capaz de fazer a leitura de sua jogada. A frustração para os brasileiros veio apenas no final, com Russel "Twistzz" Van Dulken fazendo um clutch inesperado e diminuindo o prejuízo de sua equipe para 10–5 na virada do half.

Como CT, a FURIA manteve a boa forma e levou os dois primeiros rounds, com Kaike "KSCERATO" Cerato abrindo com abates ambas as rodadas. A FaZe até encontrou o ponto no primeiro armado e espaço para se aproximar no marcador, mas longe de assustar os brasileiros. Sem grandes dificuldades, a FURIA confirmou o ponto em seu mapa de escolha por 16–8.

4 de 5 drop foi um dos destaques da FURIA nesta dominante Mirage — Foto: Divulgação/ESL drop foi um dos destaques da FURIA nesta dominante Mirage — Foto: Divulgação/ESL

O segundo mapa foi a Nuke, escolha da FaZe. Já no pistol, um espetáculo da dupla Andrei "arT" Piovezan e André "drop" Abreu para trazer a vitória em situação 2v4. Depois, perdendo de 2–0, FaZe até se recuperou ao emplacar três rodadas em sequência, mas o bom momento dos europeus se encerrou após um clutch de KSCERATO com quase nada de HP para cima de Håvard "rain" Nygaard. A FURIA encontrou cinco vitórias seguidas após a boa jogada de KSCERATO, viu a FaZe tentar se recuperar, mas manteve uma boa vantagem de 10–5 para o próximo half.

Virando para o lado CT, a FaZe levou pistol e anti-eco, colocando 10–7 no placar, mas a FURIA devolveu no armado com um 3k do capitão arT. Depois, a FaZe assustou com vitória em um econômico usando a arma Zeus e buscou o empate em 11–11. Os brasileiros, então, voltaram a contar com toda a habilidade de arT e de Yuri "yuurih" Boian para desempatar e se aproximar cada vez mais do ponto da vitória no mapa de escolha adversário. Embora a FaZe tenha assustado com bons retakes, os brasileiros foram superiores e fecharam a Nuke em 16–13 após um espetacular round de Rafael "saffee" Costa para garantir a classificação.

5 de 5 FURIA fez uma excelente Nuke, mapa de escolha da FaZe, e carimbou o passaporte para os playoffs — Foto: Divulgação/ESL FURIA fez uma excelente Nuke, mapa de escolha da FaZe, e carimbou o passaporte para os playoffs — Foto: Divulgação/ESL

Próximos jogos

Terça-feira, 18 de abril

18h – OG x Cloud9 (Semifinal da Chave Superior do Grupo B)

18h – The MongolZ x Heroic (Semifinal da Chave Inferior do Grupo A)

Quarta-feira, 19 de abril

11h – Fnatic x a definir (Semifinal da Chave Inferior do Grupo B)

11h – Team Vitality x FaZe Clan (Semifinal da Chave Inferior do Grupo B)

14h30 – A definir (Final da Chave Inferior do Grupo A)

14h30 – Natus Vincere x BIG (Final da Chave Superior do Grupo A)

18h – FURIA x a definir (Final da Chave Superior do Grupo B)

x a definir (Final da Chave Superior do Grupo B) 18h – A definir (Final da Chave Inferior do Grupo B)