IEM Rio 2023: FURIA começa com vitória, mas Imperial e MIBR perdem 1º jogo

A IEM ( Intel Extreme Masters ) Rio 2023, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , começou nesta segunda-feira (17). Todas as equipes participantes já estrearam na fase de grupos, incluindo as brasileiras Imperial , MIBR e FURIA . O primeiro time do Brasil a jogar foi a Imperial, pelo Grupo A, e o resultado não foi dos melhores. O esquadrão de Gabriel " FalleN " Toledo não teve chances e foi derrotado na Mirage por 16–5. Depois, o MIBR subiu ao palco para encarar a Cloud9 e acabou perdendo na Ancient, o que também levou o time à chave inferior. Por fim, foi a vez da FURIA duelar contra a Fnatic e, após um jogo muito equilibrado, vencer na Ancient para seguir na chave superior.

A IEM Rio 2023 segue em disputa nesta segunda-feira (17), com a Imperial jogando uma MD3 contra a The Mongolz valendo a sobrevivência. No Grupo B, a MIBR precisa duelar contra a forte Team Vitality, enquanto a FURIA pega a FaZe Clan. Ambos os jogos do Grupo B acontecem nesta terça-feira (18). Vale lembrar que o torneio conta com transmissão no canal do streamer Alexandre "Gaules" Borba na Twitch e nos canais oficiais da ESL na mesma plataforma e no YouTube. Confira, a seguir, os destaques das partidas dos brasileiros e os próximos jogos.

1 de 4 FURIA foi a única equipe brasileira que se saiu vitoriosa em sua estreia na IEM Rio 2023 — Foto: Divulgação/ESL FURIA foi a única equipe brasileira que se saiu vitoriosa em sua estreia na IEM Rio 2023 — Foto: Divulgação/ESL

Imperial x Ninjas in Pyjamas (Mirage)

A Imperial teve um começo ruim como TR na Mirage, com um avança atrapalhado pelo bombsite A e a punição precisa da NiP eliminando os cinco brasileiros sem sofrer perdas pelo caminho. Perdendo por 2–0, a Imperial se mostrou superior nas duas rodadas armadas seguintes, empatou a Mirage em 2–2 e logo virou para 3–2 em uma rodada econômica da NiP. Depois, em um novo armado, a NiP mostrou um sólido retake para empatar o mapa de novo. Na rodada seguinte, Ludvig "Brollan" Brolin abriu o duelo com um 3k, levou sua equipe à vitória e quebrou a economia brasileira. Os próximos rounds foram dominados pela equipe sueca, que fez leituras perfeitas do TR adversário e fechou o primeiro half em 11–4.

Pressionada para o segundo pistol, a Imperial tentou segurar o avanço da NiP pelo ponto A, mas Kristian "k0nfig" Wienecke abriu a rodada com abate e concedeu todo o espaço para sua equipe dominar a região. Embora tendo emplacado um 3k na tentativa de retake, Vinicius "VINI" Figueiredo não pôde fazer nada contra o jogador Fredrik "REZ" Sterner muito bem posicionado para impedir o defuse. Apesar das tentativas do time brasileiro, não houve chances de virada, e a NiP fechou a Mirage em 16–5.

MIBR x Cloud9 (Ancient)

No começo do primeiro pistol, Raphael "exit" Lacerda segurou sozinho três jogadores da Cloud9 e assegurou a vitória para sua equipe. Após garantir o ponto no anti-eco no retake, o MIBR fez uma rodada armada perfeita, sem deixar os adversários plantarem a C4 e sem perder jogadores. No entanto, a C9 devolveu bem na rodada seguinte ao realizar uma compra pela metade e ficar com o primeiro ponto após Dmitriy "sh1ro" Sokolov marcar última eliminação. A equipe russa se animou com a vitória e buscou a virada, chegando ao 5–3 no marcador. O MIBR ainda voltou a se encontrar e se aproximar no placar, mas foi inferior na mira, e a C9 achou o espaço para fechar a metade em 9–6.

Como TR, o MIBR não teve a mesma sorte no pistol e parou nos disparos de Abai "HObbit" Hasenov. Na rodada seguinte, os brasileiros optaram por forçar a compra e, novamente, HObbit e sh1ro voltaram a frustrar seus planos e quebrar sua economia. Entretanto, em um econômico, o MIBR encontrou o plant da C4 após um milagroso 3k de Exit, teve sucesso no after plant e seguiu vivo na Ancient. Infelizmente, o sonho acabou já na rodada seguinte, com um C9 mostrando um CT sólido e sem se abalar com a derrota no econômico adversário. No final, vitória de 16–8 para os russos.

FURIA x Fnatic (Ancient)

Jogando como TR no primeiro half, a FURIA fez um pistol perfeito, com bomba plantada, cinco adversários no chão e todos os jogadores vivos. Entretanto, a Fnatic fez uma ótima leitura na rodada seguinte e contou com um 3k de William "mezii" Merriman para fazer o ponto em seu econômico. O ponto não fez os brasileiros perderem a concentração e, logo, buscaram a virada e chegaram ao 6–2 no marcador. Nesse ponto do game, apareceu a dupla mezii e Dion "FASHR" Derksen. Os dois foram responsáveis por todos os abates da Fnatic no 9° e 10° rounds e colocaram sua equipe de volta no jogo. A FURIA ainda se manteve firme, e essa metade de Ancient se manteve equilibrada, até o 8–7 para o time da Europa.

A FURIA, agora como CT, iniciou a segunda metade da forma como precisava, garantindo o pistol e o anti-eco para virar o placar para o 9–8. Na primeira rodada armada, foi a vez de Fredrik "roeJ" Jørgensen ser uma pedra no sapato dos brasileiros, achar três abates e colocar a Fnatic novamente na vantagem econômica, o que os levaria para a virada em 10–9. Depois, apareceu Yuri "yuurih" Boian com duas eliminações precisas para impedir a adversária de se distanciar no marcador. Já a virada teve marca de Kaike "KSCERATO" Cerato com três abates para impedir o plant e quebrar a economia adversária. Entre altos e baixos e um overtime, a FURIA foi superior e buscou a vitória por 19–15

Próximos jogos da IEM Rio 2023

Segunda-feira (17)

16h – Imperial x The Mongolz (Rodada 1 da Chave Inferior do Grupo A)

16h – Ninjas in Pyjamas x Natus Vincere (Semifinal da Chave Superior do Grupo A)

19h30 – 9INE x MOUZ (Rodada 1 da Chave Inferior do Grupo A)

19h30 – Heroic x BIG (Semifinal da Chave Superior do Grupo A)

Terça-feira (18)

11h – MIBR x Team Vitality (Rodada 1 da Chave Inferior do Grupo B)

11h – Fnatic x 9z Team (Rodada 1 da Chave Inferior do Grupo B)

14h30 – FaZe Clan x FURIA (Semifinal da Chave Superior do Grupo B)

14h30 – Semifinal da Chave Inferior do Grupo A

18h – OG x Cloud9 (Semifinal da Chave Superior do Grupo A)

18h – Semifinal da Chave Inferior do Grupo A