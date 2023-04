IEM Rio 2023: FURIA perde para a Heroic e deixa a competição

A FURIA perdeu para a Heroic nesta sexta-feira (21) e foi eliminada do IEM ( Intel Extreme Masters ) Rio 2023, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . O duelo, decidido em uma série melhor de três partidas (MD3), valia a vaga nas semifinais da competição e contou com uma bela atmosfera criada pela torcida na Jeunesse Arena. O começo da FURIA foi promissor, ditando o ritmo do confronto e sabendo lidar com os momentos ruins dos mapas. Entretanto, a Heroic, de pouco em pouco, foi se adaptando ao ambiente na arena, se mostrou superior na MD3 e buscou a vitória de virada por 2–1, parciais de 12–16 na Inferno, 16–12 na Mirage e 16–13 na Ancient.

O resultado fez a FURIA fechar sua campanha na IEM Rio 2023 no Top 5-6, garantindo a premiação de US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil). Já a Heroic avançou para a fase semifinal, onde enfrentará a Natus Vincere neste sábado (22) por uma vaga na grande final. Esse e outros jogos você acompanha no canal de Alexandre "Gaules" Borba na Twitch e nos canais oficiais da ESL na mesma plataforma e no YouTube. A seguir, confira os destaques da série entre FURIA e Heroic.

Mapa 1 (Inferno)

Animada com todo o apoio da torcida, a FURIA, como CT, teve um ótimo começo no pistol ao vencer com apenas uma baixa e impedindo o plant adversário. Após garantir o anti-eco, a equipe brasileira caiu no primeiro armado e viu a Heroic colocar o 3–2 no marcador, mas Kaike "KSCERATO" Cerato resolveu a situação no sexto round com um 3k na conta. O time dinamarquês seguiu dando muito trabalho e encontrou o bom momento em um round inspirado de Jakob "Jabbi" Nygaard, que fez o entry perfeito no ponto A e assegurou o after plant. Apesar de estar perdendo de 7–5, a Heroic se encontrava próxima de quebrar a economia da FURIA, mas, novamente, KSCERATO apareceu para salvar sua equipe com um defuse milagroso e colocá-la no caminho para o 10–5 no half.

Na virada de lados, a Heroic iniciou a metade mais confortável como CT e teve Martin "stavn" Lund encaixando um pistol excelente com três abates para colocar pressão nos brasileiros. Com o 10–7 no placar, a FURIA teve a chance de chegar ao 11° ponto no primeiro armado do half, mas René "TeSeS" Madsen encontrou dois abates instantâneos em poucos segundos e acabou com o avanço brasileiro para o bombsite A. A FURIA só veio a acordar quando a Heroic chegou ao 10–10, momento quando o duelo passou a ficar muito mais acirrado. Contudo, os clutchs de André "Drop" Abreu no 1v2 no after plant e a vitória de Andrei "arT" Piovezan em um 1v1 com apenas 3 de HP fizeram a diferença e levaram a FURIA à vitória por 16–12.

Mapa 2 (Mirage)

No mapa de escolha da FURIA, a Heroic iniciou com a vantagem. Os dinamarqueses deram aulas de retake no bombsite A na rodada pistol e frustraram dois forçados seguidos dos brasileiros, deixando a FURIA com a economia bastante prejudicada. A situação colocou a Heroic com o 5–0 no marcador, mas a FURIA acordou nesse ponto do jogo ao encaixar um bom avanço pelo bombsite B e achar seu primeiro ponto. Casper "cadiaN" Møller, com um clutch 1v3 no retake no ponto A, interrompeu o bom momento brasileiro e colocou o placar em 7–2. Essa derrota abalou a FURIA, que não conseguiu se recuperar como TR e ficou em uma larga desvantagem no half por 12–3.

Na virada de lados, a FURIA soube aproveitar bem do breve intervalo e encontrou um pistol perfeito como CT, sem perder jogadores e impedindo o plant adversário. Chegando ao 12–5 no placar, a FURIA tinha tudo para emplacar o terceiro ponto seguido no primeiro armado da metade, mas a Heroic trouxe sua vitória em situação 2v4 e voltou a frustrar os planos brasileiros. Perdendo por 14–6, os brasileiros tentaram a reação e até conseguiram se aproximar dos dinamarqueses. Infelizmente, era uma missão complicada, e a Heroic confirmou o ponto em 16–12 para forçar o último mapa da série.

Mapa 3 (Ancient)

O mapa decisivo foi a Ancient. Logo no primeiro pistol, um 4k espetacular no clutch de Yuri "yuurih" Boian para trazer o primeiro ponto para a FURIA como TR e levantar a torcida brasileira. Após garantir o anti-eco em boa jogada de Andrei "arT" Piovezan, a equipe brasileira segurou a rodada forçada da Heroic e logo abriu 4–0. Entretanto, Jakob "Jabbi" Nygaard liderou a Heroic em uma vitória em rodada econômica da equipe para encerrar a sequência brasileira. Foi quando Rafael "saffee" Costa apareceu na rodada seguinte para garantir um difícil after plant pelo bombsite B e abrir o espaço para a FURIA aumentar a vantagem. Com destaque para uma vitória no 2v4 de yuurih e saffe, o time brasileiro chegou à vitória nessa metade em 9–6.

Agora como TR, a Heroic trouxe problemas para a FURIA ao vencer as duas primeiras rodadas e trazer, sem grandes prejuízos, o round armado, empatando o jogo em 9–9 e, eventualmente, buscando a virada. A FURIA tentou esboçar uma reação quando encontrou seu primeiro ponto, mas seu lado CT não encaixou de verdade em nenhum momento. A Heroic mostrou um sólido lado TR do começo ao fim e garantiu a vitória por 16–13 para eliminar os brasileiros da competição.

