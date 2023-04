IEM Rio 2023: Time Mundo supera Time Brasil em showmatch no CS2

O Time Mundo bateu o Time Brasil no showmatch da IEM ( Intel Extreme Masters ) Rio 2023, neste domingo (23). O torneio utiliza Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , mas a partida festiva foi realizada no Counter-Strike 2 (CS2) , a nova versão do FPS da Valve que está em fase de testes e conta com apenas um mapa, Dust2. Como esperado de um showmatch, houve espaço para os jogadores levarem a sério a partida e se divertirem com jogadas duvidosas e escolhas por armas exóticas. Após muitas risadas entre todos, o Time Mundo derrotou o Time Brasil por 16–8.

Vale lembrar que o duelo entre Time Brasil e Time Mundo foi como um pré-show para a grande final da IEM Rio 2023. O título será decidido neste domingo (23) a partir das 14h entre Team Vitality e Heroic. A transmissão será realizada no canal de Alexandre "Gaules" Borba na Twitch e nos canais oficiais da ESL. Confira, a seguir, como foi o showmatch.

Escalações

Os jogadores dos times do Brasil e do Resto do Mundo foram convidados pela ESL para participar do jogo festivo. No caso do esquadrão brasileiro, quatro jogadores já estavam presentes na IEM Rio 2023, atuando por Imperial, FURIA ou MIBR. Houve apenas uma exceção: Epitácio "TACO" de Melo, que ainda possui contrato com a 00 Nation, mas não atua pela equipe desde fevereiro, pois optou por uma pausa na carreira para cuidar de problemas pessoais. Já para treinador, a escolha foi por Fillipe "bt0" Moreno, ex-jogador que hoje faz parte da equipe do streamer Alexandre "Gaules" Borba.

O time Resto do Mundo também possui jogadores que participaram da IEM Rio 2023, com exceção daqueles que jogam na Heroic e na Team Vitality, visto que ambas estão na grande final da competição. A surpresa ficou apenas para o convite à lenda sueca Christopher "GeT_RiGhT" Alesund, que está aposentado no momento e atua apenas como criador de conteúdo. Destaque também para o apresentador James "Banks" Banks, escolhido como treinador do esquadrão. Veja, na tabela abaixo, as escalações:

Showmatch na IEM Rio 2023 – Escalações Brasil Mundo Gabriel "FalleN" Toledo (Imperial) Christopher "GeT_RiGhT" Alesund Vinícius "VINI" Figueiredo (Imperial) Oleksandr "s1mple" Kostyljev (Na'Vi) Kaike "KSCERATO" Cerato (FURIA) Andrii "npl" Kukharskyi (Na'Vi) Felipe "insani" Yuji (MIBR) Nils "k1to" Gruhne (BIG) Epitácio "TACO" de Melo (00 Nation) Vladislav "nafany" Gorshkov (Cloud9) Fillipe "bt0" Moreno James "Banks" Banks

Brasil x Resto do Mundo (Dust2 no CS2)

Semelhante ao que aconteceu no showmatch do IEM Rio Major 2022, o showmatch da IEM Rio 2023 teve espaço para as brincadeiras e risadas, mas também houve muita vontade dos jogadores para vencer o confronto.

Os brasileiros começaram a ação como CT e seguraram sem dificuldades o avanço dos adversários pelo Bombsite A na rodada pistol. Oleksandr "s1mple" Kostyljev resolveu a situação na rodada seguinte e superou os brasileiros em duelos individuais para trazer a vitória para o Time Mundo. Parceiro de s1mple na Na'Vi, Andrij "npl" Kukharsjkyj também queria os holofotes e e teve grande impacto para sua equipe abrir o 5–1.

O esquadrão brasileiro acordou nas rodadas seguintes, com destaque para um abate na faca para Kaike "KSCERATO" Cerato que levantou a torcida na Jeunesse Arena, onde ocorreu o confronto. Contudo, o Time Mundo se mostrava mais organizado e criava estratégias muito mais sólidas nesta Dust2, em especial nos avanços par ao ponto B. Eventualmente, os brasileiros evoluíram na partida, mas eles aderiram às brincadeiras, como largar armas e tentar eliminações com as facas. Isso levou à derrota por 11–4 no primeiro half.

Tais brincadeiras também foram feitas no lado dos estrangeiros. No segundo pistol, o Time Mundo tinha o retake no bombsite B na mão, mas também tentou se divertir e acabaram criando um highlight para Epitácio "TACO" de Melo. Por sinal, essa segunda metade teve um nível maior de brincadeiras entre as equipes, com muito mais armas exóticas e provocações entre todos. No final, o Time Mundo superou o Time Brasil por 16–8, mas nem jogadores e nem torcida deixaram de fazer a festa.

Sobre o Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 é a sequência de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Ele entrega uma mudança bastante aguardada pelos fãs: a ida do FPS para uma engine mais moderna, a Source 2. Por conta disso, os visuais do CS2 sofreram muitas melhorias, como nas texturas em geral e na qualidade muito superior em relação a detalhes como iluminação, sombras e reflexo. Inclusive, a Valve afirmou que refez os mapas do zero na Source 2 para atingir um ótimo resultado ao mesmo tempo que se manteve fiel a tudo o que os jogadores já conhecem sobre as arenas.

Vale lembrar que a Valve também trabalha bastante em avanços no áudio e na gameplay, com destaque para a nova tick rate, que era um problema no CS:GO com a Source 1 por afetar negativamente na movimentação e nos disparos com as armas. Isso deve ser resolvido por completo na Source 2.

CS2 está em fase de testes no momento, limitada a jogadores selecionados pela Valve e com apenas a Dust2 disponível. O jogo deve ser lançado durante o verão de 2023 do Hemisfério Norte, equivalente ao inverno brasileiro.

