IEM Rio 2023: veja jogos da FURIA e como assistir aos playoffs

A fase de grupos da IEM ( Intel Extreme Masters ) Rio 2023, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , chegou ao fim na última quarta-feira (19). Assim, foram decididas todas as equipes classificadas para os playoffs, que começam nesta sexta-feira (21) e terão a presença da torcida na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. FURIA , MIBR e Imperial foram os representantes do Brasil na primeira fase, mas apenas a FURIA conseguiu vaga nas eliminatórias.

Agora, para assistir aos playoffs ao vivo, basta acessar o canal de Alexandre "Gaules" Borba na Twitch, ou os canais da ESL na mesma plataforma e no YouTube. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre a fase final da IEM Rio 2023.

1 de 4 FURIA jogará as quartas de final dos playoffs contra a Heroic no IEM Rio 2023; saiba mais detalhes sobre a disputa e como assistir — Foto: Divulgação/ESL FURIA jogará as quartas de final dos playoffs contra a Heroic no IEM Rio 2023; saiba mais detalhes sobre a disputa e como assistir — Foto: Divulgação/ESL

Equipes classificadas

Ao todo, seis equipes estarão nos playoffs da IEM Rio 2023. Além da FURIA, jogarão as eliminatórias Natus Vincere, Cloud9, Heroic, BIG e Team Vitality. Vale lembrar que três foram classificadas em cada grupo. As campeãs dos grupos, Natus Vincere e Cloud9, avançaram diretamente para as semifinais e jogarão apenas no sábado (22). Já os outros times precisarão passar pelas quartas de final e terão seus jogos realizados na sexta-feira (21).

2 de 4 FURIA, Natus Vincere, Cloud9, Heroic, BIG e Team Vitality são equipes que disputarão os playoffs da IEM Rio 2023. — Foto: Divulgação/Intel Extreme Masters FURIA, Natus Vincere, Cloud9, Heroic, BIG e Team Vitality são equipes que disputarão os playoffs da IEM Rio 2023. — Foto: Divulgação/Intel Extreme Masters

Formato

O formato dos playoffs da IEM Rio 2023 é o padrão da maioria das competições de CS:GO. As seis classificadas foram colocadas em uma chave de eliminação simples, onde uma derrota significará a eliminação. Todos os jogos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Geralmente, uma grande final é definida em uma série melhor de cinco partidas (MD5), mas na IEM Rio 2023, todos os confrontos das eliminatórias serão MD3, de forma similar aos torneios Major.

3 de 4 A fase eliminatória da IEM Rio 2023 ocorrerá no mesmo local do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL A fase eliminatória da IEM Rio 2023 ocorrerá no mesmo local do IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL

Showmatch antes da final

Uma atração confirmada pela ESL foi um showmatch, marcado para o domingo (23), às 12h (horário de Brasília). Será um jogo entre estrelas do Brasil, como Gabriel "FalleN" Toledo, da Imperial, e Epitácio "TACO" de Melo, da 00 Nation, contra um time formado por nomes do "resto do mundo". A partida será apenas de exibição, visando a diversão entre as equipes. Contudo, haverá um detalhe interessante: o duelo será realizado no Counter-Strike 2 (CS2).

4 de 4 No showmatch do IEM Rio Major 2022, o duelo foi entre Brasil e Suécia, mas, dessa vez, o time adversário terá jogadores de diferentes nações — Foto: Divulgação/ESL No showmatch do IEM Rio Major 2022, o duelo foi entre Brasil e Suécia, mas, dessa vez, o time adversário terá jogadores de diferentes nações — Foto: Divulgação/ESL

Calendário

Sexta-feira, 21 de abril

12h – Team Vitality x BIG

15h30 – FURIA x Heroic

Sábado, 22 de abril

12h – Cloud9 x Vitality ou BIG

15h30 – Natus Vincere x FURIA ou Heroic

Domingo, 23 de abril

12h – Brasil x Resto do Mundo (Showmatch)

14h – Grande Final