IEM Rio 2023: veja tabela, jogos e resultados dos playoffs

A FURIA é a única equipe brasileira que estará presente na Jeunesse Arena para jogar com todo o apoio da torcida. Os outros times classificados foram Natus Vincere, Cloud9, Heroic, Team Vitalty e BIG. O evento conta com transmissão do canal oficial de Alexandre " Gaules " Borba na Twitch e dos canais oficiais da ESL na mesma plataforma e no YouTube . A seguir, confira um resumo da fase de grupos e todos os detalhes sobre os playoffs.

A primeira fase ocorreu do dia 17 ao dia 19 de abril. As 16 equipes participantes foram divididas em dois grupos com oito integrantes cada. Pelo Grupo A, havia apenas a Imperial representando o Brasil, liderado por Gabriel "FalleN" Toledo, mas foi eliminada após derrotas para a Ninjas in Pyjamas e a The MongolZ. A melhor equipe do Grupo A foi a Natus Vincere, após vitória na final da chave superior sobre a BIG, que também se classificou, mas para as quartas de final dos playoffs. A terceira e última classificada foi a Heroic, que despachou a Ninjas in Pyjamas na final da chave inferior.