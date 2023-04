IEM Rio 2023: veja times participantes, jogos e tabela da fase de grupos

Para assistir à IEM Rio 2023, competição com premiação de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão), basta acessar o canal oficial de Alexandre "Gaules" Borba na Twitch, ou os canais da ESL na mesma plataforma e no YouTube. Veja, a seguir, os times participantes e a tabela de jogos da fase de grupos.

1 de 2 Veja participantes e grupos da primeira fase da IEM Rio 2023 em tabela; torneio começa dia 17 de abril — Foto: Divulgação/ESL Veja participantes e grupos da primeira fase da IEM Rio 2023 em tabela; torneio começa dia 17 de abril — Foto: Divulgação/ESL

Times participantes

Inicialmente, o IEM Rio 2023 confirmou as equipes parceiras da ESL. Elas são FaZe Clan, Fnatic, MOUZ, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas e Team Vitality. Depois, a FURIA, que fez a melhor campanha de um time da região das Américas no IEM Rio Major 2022, recebeu um convite para participar. As demais equipes foram definidas com base no ranking global da ESL e de classificatórias regionais.

Pelo ranking, avançaram Heroic, Cloud9, OG e Virtus.pro, que conta com a lineup da Outsiders, atual campeã mundial. Porém, como a Virtus.pro desistiu do torneio na última quinta-feira (13), a Imperial Esports entrou no seu lugar.

2 de 2 Imperial Esports jogará novamente no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação/ESL Imperial Esports jogará novamente no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação/ESL

Por fim, os times que ficaram com as vagas via classificatórias regionais. Eles foram MIBR, 9z Team, 9INE, BIG e The MongolZ, antiga IHC Esports. Todas as 16 equipes foram divididas em dois grupos com oito integrantes cada. Confira como ficou a divisão na tabela abaixo:

IEM Rio 2023 – Grupos Grupo A Grupo B Heroic FaZe Clan BIG FURIA Imperial Team Vitality The MongolZ MIBR Natus Vincere Cloud9 Ninjas in Pyjamas OG MOUZ Fnatic 9INE 9z Team

Calendário da fase de grupos

A fase de grupos irá distribuir seis vagas, três para cada grupo, nos playoffs. Ambos os grupos funcionarão no formato de eliminação dupla, com chave inferior e chave superior. Os duelos de abertura nesta fase serão definidos em séries melhores de uma partida (MD1), enquanto os demais confrontos ocorrerão em séries melhores de três partidas (MD3). Veja, a seguir, todos os jogos da primeira fase do IEM Rio 2023 e seus respectivos horários:

Grupo A

Segunda-feira, 17 de abril

11h – Imperial Esports x Ninjas in Pyjamas

11h – The Mongolz x Natus Vincere

12h15 – BIG x MOUZ

12h15 – Heroic x 9INE

16h – Semifinal da Chave Superior

16h – Rodada 1 da Chave Inferior

19h30 – Semifinal da Chave Superior

19h30 – Rodada 1 da Chave Inferior

Terça-feira, 18 de abril

14h30 – Semifinal 1 da Chave Inferior

18h – Semifinal 2 da Chave Inferior

Quarta-feira, 19 de abril

14h30 – Final da Chave Superior

14h30 – Final da Chave Inferior

Grupo B

Segunda-feira, 17 de abril

13h30 – Team Vitality x OG

13h30 – MIBR x Cloud9

14h45 – FURIA x Fnatic

14h45 – FaZe Clan x 9z Team

Terça-feira, 18 de abril

11h – Rodada 1 da Chave Inferior

11h – Rodada 1 da Chave Inferior

14h30 – Semifinal da Chave Superior

18h – Semifinal da Chave Superior

Quarta-feira, 19 de abril

11h – Semifinal da Chave Inferior

11h – Semifinal da Chave Inferior

18h – Final da Chave Superior

18h – Final da Chave Inferior