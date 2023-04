Immortals of Aveum é novo FPS de magia feito pelo criador de Dead Space

Immortals of Aveum é o novo FPS de magia da EA . O game, que mistura fantasia com características clássicas de jogos de tiro, é desenvolvido pela Ascendant Studios de Bret Robbins, diretor de criação que tirou do papel jogos como Dead Space e Call of Duty. O título coloca você para jogar como Jak, uma espécie de “pistoleiro” do mundo de Aveum. Utilizando os três tipos de magia que baseiam a existência desse lugar, o protagonista segue uma aventura linear, com mundo semi-aberto e uma gameplay com muita exploração e combate estratégico.

O TechTudo conversou, de forma exclusiva no Brasil, com Bret Robbins sobre o novo lançamento, que chega em 20 de julho para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Segundo o diretor e CEO da Ascendant, o jogo promete agradar tanto fãs de FPS quanto players acostumados com títulos de aventura e fantasia como God of War, inspiração citada pelo próprio. Veja mais detalhes de Immortals of Aveum a seguir.

Um mundo de magia em guerra

A história do jogo se passa no mundo chamado Aveum, um local de fantasia e ficção científica que mescla velha magia e tecnologia. Neste mundo, reinos como Lucium e Rasharn lutam incansavelmente pelo controle da magia em uma guerra infinita que já dura mais de mil anos: a "Everwar". Pelas terras de Aveum passam também fios condutores de magias que se tornam motivo de disputa entre os reinos, que, por sua vez, ignoram que no coração de seu mundo há um grande abismo, chamado de "The Wound" (a ferida), cujo tamanho fica maior a cada dia.

Jogadores controlam o protagonista Jak, um mago de batalha com a rara habilidade de manipular os três tipos de magia: Força (Azul), Caos (Vermelho) e Vida (Verde). Isso faz com que ele seja recrutado pelos Immortals, forças especiais de elite deste mundo. Ao lado de heróis como a General Kirkan, Devyn e Zendara, ele terá que investigar o passado de Aveum para encontrar uma solução que permita alcançarem um futuro e enfrentar inimigos como o líder dos Shar em seu caminho.

Vale ressaltar que Immortals of Aveum tem um conceito diferente do que se costuma ver no mercado. "Eu queria fazer algo novo e diferente nesse espaço, e a ideia de um jogo de fantasia com FPS era algo que eu não via sendo feito por muitos e muitos anos", disse Bret ao TechTudo. Mas, ao misturar fantasia e FPS, o jogo precisa agradar dois públicos diferentes, o que não costuma ser muito fácil em se tratando de estilos tão tradicionais.

O diferencial em relação a um FPS tradicional está tanto no uso da magia quanto no mundo de Aveum, que tem como pano de fundo essa guerra “eterna”. Segundo o diretor e CEO, a ideia era fugir do padrão tanto na parte de tiro quanto na parte da magia.

“Eu decidi não trazer muitos temas relacionados a fantasia encontrados em games do tipo. Ao mesmo tempo, queria algo rápido, mortal… quase um pistoleiro, e não um jogo de tiro com cobertura, em que você fica escondido atrás de um arbusto tentando matar seu inimigo (...) você pode andar em uma área, usar um escudo para se proteger e usar diversos feitiços e habilidades para derrotar seus inimigos.”

Gameplay além de Call of Duty com feitiços

É na própria gameplay que Immortals of Aveum mostra algumas de suas ideias mais originais, já que se trata de um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS), como Call of Duty, mas com uma temática de magia.

Alguns feitiços disparam contra seu inimigo visando dano, enquanto outros servem de escudo, puxar seus oponentes com um chicote ou mesmo ataques pesados e explosões. Essas e outras habilidades podem ser mescladas em combos durante o combate, e o jogador deve explorar as possibilidades para superar os inimigos.

Bret afirma que a intenção é criar um sistema de combate rápido, fluído e que desafie as convenções básicas de FPS, algo que lembra bastante a mecânica de GhostWire: Tokyo. Jogadores poderão desbloquear e melhorar mais de 25 magias e 80 talentos que poderão evoluir seu estilo de luta, em uma espécie de árvore de habilidades. Será preciso descobrir qual tipo de feitiço é mais eficiente contra cada tipo de inimigo, assim como aprender a combiná-los para criar efeitos desejados. Escudos também poderão ser derrubados ao combinar a mesma cor da magia de ataque com defesa.

“Era bem importante que o combate ficasse ótimo a todo o tempo nesse jogo. Então eu tirei alguns aprendizados disso. Nós queríamos ter certeza de que o nosso combate seria intuitivo, que os jogadores poderiam pegar o jeito facilmente, mas também queríamos adicionar novas coisas ao mix.”

O tamanho e desafio da aventura

Fora dos combates, Jak poderá explorar o mundo de Aveum através de ricos biomas, como as florestas de Lucium, os picos gelados de Kalthus, as cavernas de lava de Calderas e mais. Ao vasculhar esses locais é possível encontrar Sigils, Totems e feitiços escondidos que deixarão o mago cada vez mais poderoso.

Cada local possui também seus próprios inimigos, quebra-cabeças e batalhas contra chefes, remetendo aos clássicos bosses de RPG, mas com a gameplay de um FPS. Haverá ainda um sistema de equipamentos para personalizar seu mago, que caminhará ao lado da árvore de habilidades, chamadas aqui de talentos.

O game promete uma estrutura bem conhecida dos fãs de jogos de aventura, sobretudo na parte de exploração. Bret afirma que as inspirações vão desde os títulos que ele ajudou a criar até outros games do mercado.

“Eu definitivamente fui inspirado por vários jogos que eu amo. Não teve um jogo em particular que nós usamos para ‘modular’, mas sim, selecionamos algumas das melhores características de jogos que eu amo para misturar e criar algo novo. Eu acho que, estruturalmente, eu gostei de jogos como os God of War mais recentes, com diversos níveis cinematográficos misturados a pausas e bastante exploração. Portanto, estruturamos o jogo de uma forma parecida."

O jogo será single-player, com uma aventura que deve durar entre 20 e 30 horas, a depender do quanto o jogador vai explorar (e também do seu ritmo). A promessa é de um mundo vasto para conhecer, com minigames, chefes secundários e novos feitiços para descobrir. "Eu gosto da exploração, de encontrar áreas secretas e ter acesso a uma gameplay além da história principal. Nós temos bastante disso no jogo", garante Bret.

Vale ressaltar que não haverá suporte a multiplayer online cooperativo ou competitivo. De acordo com a equipe por trás do jogo, a ideia foi levantada, mas a decisão foi por focar na campanha de um jogador. Se trabalhar com Call of Duty deu a Bret Robbins uma ideia melhor ao construir as cenas de combate, as noções de storytelling do diretor também vieram a partir de experiências anteriores.

“Eu sempre trabalhei em jogos com narrativas single-player, como Dead Space, Return of the King (Senhor dos Anéis), James Bond (from Russia With Love), além de ter dirigido campanhas do Call of Duty. Portanto, foi muito natural para mim. Era algo que eu queria trazer para esse jogo. Colocamos bastante esforço na narrativa, nos cinematics, nos personagens e no storytelling.”