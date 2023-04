Instagram abre e fecha sozinho? Usuários relatam instabilidade no app

O bug na rede social provocou um aumento no interesse pelo Instagram no Google Trends, ferramenta que registras as pesquisas feitas no Google. As buscas pelo termo "instabilidade no Instagram hoje" cresceram mais de 2.800% na última hora, enquanto "Instagram bugado hoje", "aplicativo do Instagram não abre", "Instagram bugado hoje" e "Não consigo entrar no Instagram também aparecem nas pesquisas em alta referentes ao serviço.