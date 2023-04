Instagram agora permite adicionar vários links na bio; veja como fazer

O Instagram liberou nesta terça-feira (18) a possibilidade de adicionar até cinco links diferentes na bio do perfil. A novidade, disponível para Android e iPhone (iOS), era muito solicitada por criadores de conteúdo, e é útil para divulgar diferentes projetos e/ou sites relacionados ao seu trabalho, por exemplo. Até então, era possível ter somente um endereço no perfil do Instagram. O recurso pode ser acessado já hoje pelos usuários. A seguir, saiba como colocar mais de um link na bio do app.