Invasão Secreta: veja estreia, trailer e tudo sobre a nova série da Marvel

A nova minissérie da Marvel , Invasão Secreta, teve mais um trailer divulgado no dia 2 de abril. Além do vídeo, foi revelada também a data de lançamento do show, marcada para o dia 21 de junho. A produção é a primeira série da Marvel programada para este ano , que ainda inclui a segunda temporada de Loki e a estreia de Ironheart. No enredo, uma facção de alienígenas da raça Skrull se infiltra no governo dos países da Terra, como os Estados Unidos.

Samuel L. Jackson, que interpreta o agente Nick Fury, protagoniza o seriado, que desta vez terá uma abordagem mais voltada à espionagem e suspense do que as aventuras épicas dos filmes e séries anteriores. Com seis episódios confirmados, a trama é inspirada na saga dos quadrinhos de mesmo nome. Para quem é fã do Universo Marvel e quer saber de antemão o que há de relevante em Invasão Secreta, saiba mais a seguir.

2 de 4 Em Invasão Secreta, uma facção Skrull se infiltra na Terra tomando o lugar de figuras poderosas — Foto: Reprodução/IMDb Em Invasão Secreta, uma facção Skrull se infiltra na Terra tomando o lugar de figuras poderosas — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Invasões Secretas

Após longos anos orbitando pelo espaço de férias, o agente Nick Fury retorna à Terra e descobre que há uma conspiração operando ao redor do mundo. Uma facção de alienígenas metamorfos Skrulls tomaram a posse de figuras poderosas da política e demais campos de influência. Agora, Fury conta com a ajuda de poucas pessoas confiáveis para dar fim a essa conspiração.

Elenco e equipe técnica

Outros nomes que já apareceram em filmes anteriores da Marvel estão presentes na série. Cobie Smulders (How I Met Your Mother) é Maria Hill, agente da SHIELD e parceira inseparável de Fury. Martin Freeman (O Hobbit) retoma seu papel como Everett K. Ross, ex-agente da Agência Central de Inteligência dos EUA. Don Cheaddle (Ruído Branco) é o vingador Máquina de Combate e oficial do exército americano. Talos, o skrull aliado de Fury, é interpretado por Ben Mendelsohn (Jogador Nº 1).

Entre os novos atores, os destaques são Emilia Clarke (Game of Thrones) no papel de Gi'ah, filha de Talos. Kingsley Ben-Adir (Uma Noite em Miami) é Gravik, líder do grupo rebelde responsável pela conspiração na Terra.

3 de 4 No trailer, Talos encontra o dissidente Gravik, responsável pela conspiração de skrulls infiltrados — Foto: Divulgação/Marvel No trailer, Talos encontra o dissidente Gravik, responsável pela conspiração de skrulls infiltrados — Foto: Divulgação/Marvel

A premiada atriz Olivia Colman (The Crown) é Sonya Falsworth, uma agente britânica que atua em defesa da Inglaterra. Dermot Mulroney (Pânico 6) será o presidente americano Ritson. A série é uma criação do produtor e roteirista Kyle Bradstreet (Mr. Robot) e tem o ator Samuel L. Jackson entre os produtores executivos. A direção é de Ali Selim (O Verdadeiro Amor).

Conexão dentro do Universo Marvel

A série se passa em um momento presente no MCU, após os eventos mostrados em filmes anteriores, como os recentes Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022) e Homem-Formiga: Quantumania (2023). A raça Skrull, protagonista no seriado, foi mostrada no filme Capitã Marvel (2019) como um grupo de alienígenas refugiados que pediu ajuda a heroína Carol Denvers (Brie Larson). Posteriormente, eles também apareceram em Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), em uma cena pós-crédito.

[Alerta de Spoiler] Foi nessa cena pós-crédito que descobrimos que dois Skrulls substituíram Fury e Maria Hill enquanto o agente da SHIELD estava de férias no espaço em uma nave dos aliens metamorfos. Porém, eles são os aliados Talos e sua esposa Soren (Sharon Blynn), que fizeram apenas essa transformação pontual em uma figura importante.

4 de 4 Atriz Emilia Clarke interpreta Gi'ah, filha do líder Skrull Talos — Foto: Divulgação/Marvel Atriz Emilia Clarke interpreta Gi'ah, filha do líder Skrull Talos — Foto: Divulgação/Marvel

Na série, a conspiração é liderada por Gravik, um dissidente do grupo liderado por Talos. Sua origem vem da saga homônima dos quadrinhos, onde o vilão usa do golpe para obter recursos da Terra. Percebe-se no segundo trailer que Gravik tem uma habilidade incomum de esticar a própria pele. Resta saber se, além da metamorfose, o antagonista terá algum outro grande poder na minissérie.

Outra personagem importante é Gi'ah, filha de Talos. De acordo com informações exclusivas da Vanity Fair, ela irá bater de frente contra o pai a respeito da conquista de um novo planeta para a raça Skrull. A personagem já havia aparecido em uma cena pós-crédito do filme da Capitã Marvel. [Spoiler] No fim do longa, Fury e Denvers prometem a Talos encontrarem um novo planeta para os alienígenas refugiados. Entretanto, como isso ainda não aconteceu, o problema pode ser explorado na nova minissérie.