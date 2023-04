iOS 16.5: como acessar o beta público da nova versão do sistema do iPhone

O beta do iOS 16 .5, futura atualização do sistema operacional do iPhone , foi liberado no último dia 30. Assim, é possível utilizar o update antes do seu lançamento oficial, que ainda não tem uma data definida. Por enquanto, poucas novidades foram apresentadas na nova versão, que adiciona principalmente alguns incrementos na Siri , que agora pode iniciar uma gravação de tela quando o usuário solicitar. O beta público é gratuito e voluntário (entenda mais sobre o programa aqui) , sendo necessário apenas fazer a inscrição.

1 de 2 Celulares Iphone vão ganhar nova atualização de software — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Celulares Iphone vão ganhar nova atualização de software — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Como funciona o beta público do iOS 16?

O programa beta do iOS 16.5 está disponível para todos que tenham um Apple ID válido e algum iPhone 8 ou superior, e permite um acesso prévio às novas atualizações do sistema operacional. A ideia é que, com ele, os usuários testem as novidades e deem um feedback sobre o que está ou não funcionando. Assim, a empresa consegue fazer as modificações antes da versão final.

Os desenvolvedores são os primeiros a ter acesso à nova versão, para que os aplicativos sejam adaptados ao novo sistema operacional. Em seguida, a Apple libera o novo iOS para o público geral que se cadastrar em seu programa de testes.

2 de 2 ios 16.5 é uma nova atualização do iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo ios 16.5 é uma nova atualização do iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Como usar o iOS 16.5 em beta público?

Para usar o iOS 16.5 na versão de testes, acesse o site do Programa Beta da Apple “"beta.apple.com" (sem aspas) e toque em “Sign in”. Se você não tiver um Apple ID, será preciso criar um. Em seguida, siga com o formulário para finalizar o seu cadastro - isso inclui concordar com todos os termos e condições.

Depois, abra os “Ajustes” em seu smartphone, vá até “Geral” e selecione “Atualização de software”. Em seguida, toque em “Atualizações Beta” e finalize selecionando “iOS 16 public Beta”. Após a confirmação da senha, o novo sistema começará a ser instalado.

Vale lembrar que a expectativa é de que as novidades do iOS 16 sejam reduzidas, já que, agora, a Apple trabalha para apresentar a nova versão do sistema, o iOS 17. O novo update do iPhone está previsto para ser anunciado em junho, durante a WWDC 2023.

