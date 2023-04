iOS 17 deve trazer mudança significativa na Siri e mais; saiba tudo

O iOS 17, futura nova versão do sistema operacional do iPhone, deve trazer mudanças significativas à Siri, assistente virtual da Apple - ou pelo menos é isso o que indicam vazamentos recentes. De acordo com o perfil "analyst941", conhecido por análises dos softwares da empresa, uma das novidades do novo sistema é a transferência da Siri para o Dynamic Island - isto é, em modelos de iPhone que sejam compatíveis com isso. O leaker também apontou, na última quarta-feira (12), que todos os celulares a partir do iPhone 8 terão suporte ao iOS 17.