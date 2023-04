iPhone abocanha quase metade do mercado de celulares recondicionados

A Apple manteve o primeiro lugar no mercado global de celulares recondicionados. A fabricante já dominava o ranking em 2021, de acordo com a consultoria Counterpoint Research. O iPhone respondeu sozinho por 49% das vendas em 2022, número muito à frente da Samsung , que aparece no segundo lugar, com fatia de 26%. No mundo todo, o saldo de venda desse tipo de dispositivo foi positivo – com alta de 5% em relação a 2021. Por outro lado, as vendas celulares novos afundaram 18,3% no ano passado.

Smartphone recondicionado ou reformado (também chamado de refurbished) é um dispositivo que já foi usado, mas passou por trocas de componentes (como bateria e tela, por exemplo) para que funcione como novo e seja vendido para outra pessoa. A Índia liderou o crescimento no setor, com aumento de 19% entre 2021 e 2022, seguida pela América Latina, com alta 18%.

Mercado de celulares recondicionados em 2021 e em 2022

Marcas mais buscadas

Quase metade das vendas globais de smartphones recondicionados foi de modelos do iPhone. O volume do modelo da Apple teve aumento de 16% se comparado com 2021. Isso fez com que a participação de mercado do iPhone chegasse a 49% no ano passado.

Na direção oposta, a Samsung teve queda de dois pontos percentuais, passando de 28% em 2021 para 26% em 2022. A participação da Huawei no mercado de smartphones reformados também caiu em 2%.

No total, as vendas de smartphones recondicionados aumentaram 5% em todo o mundo, mesmo com o declínio de 17% registrado na China. De acordo com o Counterpoint Research, o aumento no número de casos da Covid-19 e a introdução da rígida política de combate à Covid-19 foram alguns dos fatores que empurraram para baixo a demanda na segunda maior economia do mundo.

O pequeno tombo observado pela Samsung, Huawei e outras fabricantes também tem explicação. De acordo com a pesquisa, o fenômeno se deve ao fato de que, no último ano, uma parcela significativa de usuários migraram do Android (Google) para o iOS (Apple). Ainda segundo a consultoria, essa movimentação no mercado deve continuar em 2023 e, consequentemente, afetando o desempenho de vendas da Samsung.

Perfil dos compradores mudou

Vendas de celulares novos e de celulares recondicionados entre 2019 e 2022

Segundo a Counterpoint Reasearch, a demanda por celulares recondicionados está vindo principalmente de novos consumidores dos chamados mercados maduros – aqueles que apresentam economias desenvolvidas.

Já nos países emergentes, a alta se deu pela substituição dos feature phones, que são os celulares mais simples e com menos recursos. A consultoria também destacou que varejistas e fabricantes passaram a oferecer esta modalidade de venda.

Além disso, a pesquisa mostrou que cada vez mais os interessados em comprar smartphones recondicionados estão preferindo os modelos topo de linha. A tendência fez com que o preço médio de vendas e o volume das unidades em circulação aumentassem. Com aparelhos mais avançados no radar, a demanda por celulares com internet 5G também cresceu, alcançando 13% das remessas em 2022.