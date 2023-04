José Álvares de Azevedo ganha homenagem do Google neste sábado

De acordo com o Instituto Benjamin Constant, José Álvares de Azevedo frequentou a única escola especializada na educação de cegos do mundo, o Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, na condição de interno, entre os 10 e os 16 anos de idade.

José Alvares de Azevedo conseguiu uma audiência com o imperador Pedro II, na qual expôs a proposta de ensino de cegos no Brasil. O monarca autorizou a criação do então Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que mais tarde viria a se chamar Instituto Benjamin Constant, localizado no bairro da Urca, no Rio de Janeiro.

Por sua contribuição para a inclusão social da pessoa cega, o professor José Álvares de Azevedo recebeu o título de Patrono da Educação dos Cegos no Brasil. Já o dia de seu nascimento, este 8 de abril, foi declarado oficialmente Dia Nacional do Braille.

O Doodle do Google é uma poderosa ferramenta para levar informação às pessoas, pois costuma figurar entre as páginas mais acessadas da internet brasileira. Além disso, a homenagem aparece no teclado Gboard, presente em muitos celulares com sistema Android, e na tela do Google Discover, ferramenta com novidades dos assuntos mais interessantes para cada usuário.