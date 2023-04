Lançamentos do Amazon Prime Video de maio: veja estreias de filmes e séries

O Amazon Prime Video divulgou, nesta sexta-feira (28), o catálogo de lançamentos da plataforma em maio. O mês está recheado de grandes filmes e franquias, entre os destaques estão Terrifier 2 e One Piece Film: Red, além de Pearl, Super Mario Bros. - O Filme e Pânico 6 disponíveis para aluguel. Já em relação às séries, chegam também a oitava temporada de Fear The Walking Dead, bem como a estreia de The Gryphon.