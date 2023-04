Lançamentos do HBO Max em abril: veja estreias de filmes e séries

Outras novidades no catálogo vêm diretamente do cinema. O drama biográfico I Wanna Dance with Somebody: A História de Whitney Houston e a animação infantil As Múmias e o Anel Perdido estão entre os longas de destaque. Já para quem é ligado em futebol, o HBO Max transmitirá as finais do Paulistão 2023 e as quartas de final da UEFA Champions League. Para acompanhar o catálogo completo de novos títulos, confira a seguir.