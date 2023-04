LG lança nova soundbar de 800 W com áudio imersivo; conheça

A LG apresentou, nesta quarta-feira (4), a nova soundbar SH7Q da linha XBOOM. O modelo conta com 800 W RMS de potência, conexão Bluetooth e sistema de áudio 5.1 . Com um subwoofer sem fio, a soundbar promete entregar graves mais nítidos e livres de distorções e ainda facilitar a organização do ambiente. De acordo com a fabricante, o produto deve entregar uma experiência de cinema em casa , tanto por suas especificações técnicas, quanto por recursos como o DTS:X , tecnologia que aprimora a qualidade sonora. O equipamento chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 3.499, mas é vendido na Amazon por R$ 3.299 .

Com suporte à tecnologia DTS Vitual X da LG, a XBOOM Sound Bar SH7Q é capaz de otimizar a virtualização do áudio, proporcionando mais imersão para quem busca uma experiência similar à de um cinema — o que também é um diferencial para quem quer aprimorar o sistema de som em jogos. O recurso AI Sound Pro, por sua vez, ajusta automaticamente a equalização vocal do conteúdo, a fim de tornar a experiência do usuário mais confortável independente do que está sendo reproduzido.

LG XBOOM Sound Bar SH7Q é compatível com Bluetooth, e tem entradas óptica, USB e HDMI — Foto: Divulgação/LG

O subwoofer que acompanha o aparelho conta com conexão wireless, o que deixa o ambiente livre de cabos e proporciona maior liberdade para o posicionamento do equipamento. A peça contribui, ainda, com 200 W RMS de potência, e pode aumentar a qualidade e a nitidez de sons graves. Para as conexões, a XBOOM SH7Q oferece portas HDMI 2.1, saída óptica, Bluetooth 4.2 e porta USB — o que, segundo a marca, agrega versatilidade ao equipamento sem comprometer a qualidade de áudio.

A LG promete, ainda, que a soundbar tende a entregar níveis mais elevados de performance quando utilizada em conjunto com os televisores da marca, já que conta com integração completa com o sistema da fabricante. Por meio da função Sound Bar Mode Control, usuários podem configurar o aparelho para ser controlado pelo controle remoto das smart TVs LG UHD, LG NanoCell, LG QNED e LG OLED.

