Locaweb fora do ar? Usuários relatam falhas na conexão com o servidor

A Locaweb está fora do ar nesta quinta-feira (27). A empresa de hospedagem de sites e computação em nuvem apresenta instabilidades na conexão com o servidor, havendo relatos, no Twitter, de lentidão no sistema e de falhas no login. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, alega que o problema começou por volta de 6h e obteve um pico de 1.433 notificações às 9h03. Além disso, no Google Trends, buscas como "locaweb fora do ar" e "status locaweb" tiveram aumento repentino nas últimas horas.