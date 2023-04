MacBook Air pode ganhar nova versão com tela OLED da Samsung

Uma versão do MacBook Air pode ser lançada com tela OLED de 13,3 polegadas fabricada pela Samsung Display, de acordo novo rumor. As informações levantadas pelo site coreano The Elec também indicam que a implementação da tecnologia que aumenta o contraste em telas seria uma forma de testar a produção em massa deste tipo de painel, a fim de avaliar sua utilização em futuros modelos MacBook Pro. Como de costume, a Apple ainda não fez qualquer comentário oficial sobre a especulação.