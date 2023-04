MacBook tem queda em vendas e Apple reduz produção do chip M2

De acordo com o The Elec, fontes próximas à cadeia de produção da maçã indicam que a empresa foi alertada sobre os tempos difíceis que estariam por vir para as vendas do Mac — principalmente se os ganhos do último trimestre de 2021 (US$ 10,85 bilhões) forem comparados com o mesmo período de 2022 (US$ 7,74 bilhões). Esta situação levou a especulações sobre os planos futuros da empresa e se a Apple focaria em outras linhas de produtos.