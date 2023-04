Maratona de Boston 2023: como assistir ao vivo na ESPN2

A Maratona de Boston 2023 iniciou às 10h30 de hoje (17) e tem transmissão ao vivo pela ESPN2, canal disponível no streaming da Star+. Para assistir, é preciso ser assinante do serviço, que custa a partir de R$ 32,90 mensais. Neste ano, serão 15 atletas participantes. Eles percorrerão os 42,195 km entre Boston e Hopkinton, na tentativa de bater o tempo recorde de 2h03 de prova, feito por Geoffrey Mutai em 2011. O TechTudo ensina, nas próximas linhas, como assistir à Maratona de Boston ao vivo pelo PC. Vale dizer que o procedimento é válido também para o app da Star+, disponível no Android e no iPhone (iOS).