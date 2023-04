Max, novo streaming da HBO e Discovery, é anunciado

A Warner Bros. Discovery anunciou, nesta quarta-feira (12), o serviço de streaming Max, que unificará as plataformas HBO Max e Discovery+. O novo modelo de serviço on demand estará inicialmente disponível nos Estados Unidos a partir do dia 23 de maio, enquanto no Brasil a previsão é para o segundo semestre. Entre os novos projetos divulgados para a plataforma, uma série de Harry Potter, uma prequela de Game of Thrones — A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight e a nova temporada de The Flash são os destaques.