Meu PC vai rodar Diablo 4? Veja requisitos mínimos e recomendados do game

Vale lembrar que o título será lançado em 6 de junho para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e PC (via Battle.net ). Além disso, ele terá um último período de testes aberto para todas as plataformas entre 12 e 14 de maio. Veja, a seguir, todos os detalhes sobre os requisitos de Diablo 4.

O quarto capítulo da saga de RPG da Blizzard traz guerreiros batalhando contra hordas de monstros, que, dessa vez, são liderados pela mãe dos demônios, Lilith. A versão final do game terá várias mudanças com base em feedback de jogadores da fase de testes beta, como menos backtracking (voltar a áreas já visitadas) e repetição nos dungeons, além de ajustes para deixar as classes Bárbaro e Necromancer mais equilibradas.

No que diz respeito aos consoles, Diablo 4 rodará a 4K e 60 FPS no PS5 e Xbox Series X, enquanto trará 1440p a 60 FPS no Xbox Series S. Já no PS4, o game rodará a 1080p a 30 FPS, e, no Xbox One, 900p a 30 FPS. Por sua vez, o PS4 Pro poderá alcançar 1180p a 30 FPS, enquanto o Xbox One X chegará a 1440p a 30 FPS. Vale lembrar também que a versão dos consoles terá multiplayer cooperativo local, com crossplay e cross-progression entre todas as plataformas.