Microsoft tem compra da Activision Blizzard barrada no Reino Unido

A Microsoft não teve a compra da Activision Blizzard aprovada no Reino Unido. Depois que a FTC, Comissão Federal de Comércio dos EUA, indicou que bloquearia o negócio, a CMA, Autoridade de Competição e Mercados do país britânico, tomou a decisão por barrar a aquisição. Segundo o órgão, o negócio, estimado em cerca de US$ 69 bilhões (quase R$ 350 bi na cotação atual), afetaria a competitividade do mercado de jogos. Conforme noticiado pelo site Bloomberg, essa decisão passa muito pela insuficiência das soluções apresentadas envolvendo a franquia Call of Duty.