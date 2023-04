Minecraft Legends chega ainda em abril com PvP, estratégia e mais

Jogadores encontrarão monstros e criaturas já conhecdiso nos games anteriores da Mojang , além da estética tradicional da franquia, com pixel art e blocos compondo o cenário. Dessa vez, a jogabilidade é focada em aventura, sendo possível aproveitar ainda um modo multiplayer PvP ou cooperativo. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game.

Minecraft Legends chega ainda em abril para consoles e PC; veja detalhes do novo game — Foto: Divulgação/Mojang

A aventura de Minecraft Legends se passa no Overworld, nome do mundo principal deste universo. Nele, o jogador controla um personagem, personalizável com o tempo, e deve explorar ambientes e recrutar criaturas diversas para trabalharem em seu favor. O título lembra um pouco a série Pikmin, da Nintendo, mas apresenta mais combates e liberdade.